Bayern München a anunţat, vineri, că sancţiunea aplicată lui Luis Diaz - după faultul violent asupra lui Achraf Hakimi în meciul împotriva PSG (2-1, pe 4 noiembrie) din Liga Campionilor - a fost redusă de la trei la două meciuri de suspendare de către UEFA.



Luis Diaz, suspendare redusă



În timp ce suporterii parizieni considerau sancţiunea iniţială prea blândă, clubul bavarez a făcut apel, considerând pedeapsa disproporţionată.



Jucătorul columbian va rata doar meciul de pe teren propriu cu Sporting Lisabona, programat marţi.



Luis Diaz va fi apoi disponibil pentru duelul cu Union Saint-Gilloise, pe 21 ianuarie.



Bayern München ocupă în prezent locul al treilea în clasamentul fazei ligii, în urma echipelor Arsenal şi Paris Saint-Germain, scrie News.ro.

