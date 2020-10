Alibec, in DEPRESIE dupa primele transferuri ratate: "Aproape plangea la un moment dat!" Dezvaluiri incredibile din vestiarul Astrei

Dupa mai multe oferte primite de oficialii Astrei, Denis Alibec a plecat la Kayserispor.

Atacantul si-a dorit enorm sa prinda un transfer in strainatate. Bogdan Andone, antrenorul giurgiuvenilor in sezonul 2019/20, a facut dezvaluiri despre starea in care se afla Alibec dupa primele transferuri ratate.

"Daca ar fi ramas in tara, nu stiu cum ar fi decurs evolutiile lui. Dar avea nevoie de transfer suta la suta, nu mai putea. Chiar zicea ca e dus cu capul, ca nu mai poate sa se concentreze.

Ajunsesem la discutii in care aproape ca plangea la un moment dat. Pur si simplu nu mai putea sa se capaciteze, mai ales dupa ce ratase prima oferta, a doua oferta, a treia oferta.

E innebunit sa joace, fotbalul e placerea vietii lui, ar face orice sa joace. Si la antrenamente el spunea ca vrea sa joace. La sfarsit jucam tot timpul 12, 15, 20 de minute, in functie de tema antrenamentului. El isi dorea sa joace, sa joace, sa joace. Asta a fost si motivul.

I-am spus s eu atunci, la faza cu avionul: 'Tu poate nu esti focusat, iti doresti sa pleci, dar discuta cu conducerea, vezi care e cea mai buna varianta si pentru tine, si pentru ei'. El a zis: 'Nu, ca eu vreau sa joc, vreau sa joc, vreau sa joc'.

Dupa-aia a spus ca nu ar fi trebuit sa joace. E greu sa fii focusat strict pentru jocul respectiv, cel cu FCSB de exemplu, cand te gandesti ca e un avion pe aeroport. Se poate intampla orice, o accidentare, orice", a declarat Bogdan Andone, potrivit DigiSport.