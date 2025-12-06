Dinamo abordează confruntarea cu un avans considerabil de 10 puncte în fața rivalei FCSB, însă oficialii campioanei en-titre nu par impresionați de forma „câinilor”. Mihai Stoica a prefațat duelul, aruncând săgeți către trupa lui Zeljko Kopic.



Deși recunoaște meritul antrenorului croat pentru parcursul solid din acest sezon, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor consideră că lotul actual al dinamoviștilor nu este superior celui din sezonul precedent, ci doar mai pragmatic. MM Stoica pune diferența de puncte din clasament pe seama șansei care a lipsit rivalilor în ediția trecută de campionat, nu pe o creștere valorică evidentă.



„Dinamo e la 10 puncte în fața noastră. E un altfel de meci pentru noi decât au fost cele din istoria recentă. Cred că vom fi bine. Nu mi se pare că ar avea ceva în plus, doar că anul trecut avea meciuri în care juca foarte bine și era lipsită de șansă. Dinamo cu Galațiul nu a jucat cine știe ce, dar e adevărat că le lipsesc câțiva jucători.



Dinamo a pierdut niște jucători, a adus jucători care nu păreau că sunt peste cei care au plecat. E clar că e un merit al lui Kopic că a reușit să facă o echipă care a făcut mai multe puncte decât anul trecut. Nu mi se pare Dinamo de acum peste cea din 2024. Dinamo în 2024 a fost una dintre echipele bune ale campionatului”, a spus oficialul FCSB la Prima Sport.



Pericolul din repriza a doua

Ultima confruntare directă din Superligă, disputată pe 2 august 2025, a oferit un spectacol total, Dinamo impunându-se cu 4-3 grație „triplei” lui Daniel Armstrong, după ce roș-albaștrii veneau după o serie incredibilă de 10 victorii consecutive în derby. Statistica avertizează defensiva gazdelor pentru meciul din această seară: 17 dintre cele 28 de goluri marcate de „câini” în acest sezon au venit în repriza secundă, exact intervalul în care FCSB a încasat cele mai multe goluri (17 din totalul de 25).



Partida de pe Arena Națională începe la ora 20:30 și promite o asistență numeroasă (35.000 de fani), fiind al 34-lea episod găzduit de cel mai mare stadion al țării.

