Si-a pierdut mintile! Sapunaru, ROSU DIRECT dupa un atac HORROR asupra unui adversar! Alibec, primele minute la Kayseri! Ce s-a intamplat in meciul cu Sivasspor

Cristi Sapunaru a fost eliminat in minutul 75 al meciului pe care Kayserispor l-a pierdut pe teren propriu in fata lui Sivasspor, 1-3.

Titular la Kayseri, la fel ca Silviu Lung, Sapunaru a intrat urat asupra lui Yesilyurt cu un sfert de ora inainte de final. Arbitrul i-a dat initial doar galben, dar din camera VAR i s-a cerut sa revada faza. Centralul a revenit de la marginea terenului si i-a spus lui Sapunaru ca-i anuleaza avertismentul pentru a-i da rosu!

Alibec a jucat primele minute dupa transfeurl in Turcia. A intrat in minutul 66, in locul lui Manuel Fernandes, cand scorul era 1-2.