EXCLUSIV | "Nu a fost in joc! Cu nadragii in jos, parca era in reluare!" ATAC DUR al lui Marica la Alibec dupa meciul cu Irlanda de Nord

Denis Alibec a avut o prestatie stearsa in meciul cu Irlanda de Nord, iar Ciprian Marica l-a taxat.

Atacantul lui Kayserispor a fost trimis titular de Mirel Radoi in meciul cu Irlanda de Nord, insa nu a reusit sa se faca remarcat si sa puna in pericol poarta adversarilor pe parcursul celor 87 de minute petrecute pe teren.

La finalul partidei, atacantul s-a declarat multumit de jocul echipei si de rezultatul obtinut, insa Ciprian Marica a profitat de ocazie pentru a-l 'intepa' pe Alibec.

"Alibec nu a fost in joc, cu nadragii in jos, parca era in reluare, sincer. Mi s-a parut astazi, ca nu a adus nimic constructiv, nu a tinut de minge, nu a plecat pe spatiul liber. Nici nu a avut cine sa i-o dea

Lui Alibec ii lipseste Budescu. Fara Budescu, nu e el! Nu am nimic cu el", a spus Ciprian Marica la PRO TV.

Cei doi s-au contrat si in trecut, dupa ce Marica a criticat meciul de debut al lui Radoi la natonala, spunand ca jocul a fost previzibil. La interviul de la final, Alibec i-a raspuns acid: "Sa vina sa joace el daca jocul a fost previzibil!".