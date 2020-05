Gigi Becali, pe post de Joker! Figura patronului FCSB apare pe tricouri si carti de joc

Latifundiarul e in centrul celui mai nou proiect al unor designeri romani.

Desi cei de la Vandal Club specifica ca “toate ilustratiile sunt pamflet, orice asemanare cu persoane reale e pur intamplatoare”, se vad clar asemanarile atat cu Becali, cat si cu alte personalitati din tara noastra. Probabil din cauza comportamentului excentric, al discursului spumos si al implicarii in multiple domenii (social, sportiv, religie, economie, mass-media, politica etc.), patronul FCSB apare ca Joker, cel care poate inlocui orice alta carte la poker sau la alte jocuri de noroc. Desenul cu figura lui Becali este imprimat digital pe un tricou din bumbac organic, o carte de joc si cateva stickere, fiind produs intr-o editie limitata de 100 de bucati, tot setul costand 180 de lei.

Alaturi de Becali, mai apar in seria “Carti Jucate” si alte persoane cunoscute, precum Corneliu Vadim Tudor (“The Joker”), Nicolae Ceausescu (“Regele de Diamant”), Elena Ceausescu (“Regina de Diamant”), Ion Iliescu (“Valetul de Diamant”), Traian Basescu (“King of Clubs”), Emil Boc (“Jack of Clubs”), Regele Mihai I (“Regele de Pica”), Elena Udrea (“Queen of Clubs”), Dacian Ciolos (“J de Pica”), Laura Codruta Kovesi (“Dama de Pica”), Patriarhul Daniel (“Popa de inima rosie”), Liviu Dragnea (“J de inima rosie”) si Gabriela Firea (“Regina in toata Firea”). Designerii au fost si cei care au realizat primele imagini cu doctori pe post de sfinti, ceea ce s-a transformat ulterior intr-o campaniei de marketing stradal al unei agentii de publicitate, dar si cu multe alte personalitati internationale, precum Leonardo de la Vinci, Isaac Newton, Elon Musk, Stephen Hawking, Albert Einstein, Nikola Tesla, Robin Williams, Freddy Mercury, Bob Marley sau George Carlin.