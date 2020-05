Postul de la FCSB care e batut in cuie! "El joaca, la revedere!" Gigi Becali a dezvaluit de ce a renuntat la un inlocuitor: "Sa nu se supere nimeni"

Gigi Becali a dezvaluit cine va apara poarta FCSB-ului odata cu reluarea sezonului in Liga 1.

Patronul ros-albastrilor are mare incredere in Andrei Vlad (21 de ani), dar si in ceilalti doi tineri portari din lotul FCSB-ului, Toma Niga (22 de ani) si Stefan Tarnovanu (20 de ani). Tarnovanu este inca imprumutat la Poli Iasi, insa cel mai probabil, va face pasul la FCSB din sezonul urmator

Gigi Becali a negat un posibil interes pentru Catalin Cabuz, portarul titular al Viitorului, pe motiv ca este prea mic de inaltime. Astfel, numarul 1 din poarta ros-albastrilor va fi Andrei Vlad:

"Cabuz e foarte bun, dar noi la ora asta avem portar. Sa nu se supere nimeni, poate sa fie un portar, daca nu are peste 1.85. Daca este si pisica ca Lobont, tot nu ma mai intereseaza. Eu vreau portar inalt.

Noi avem portar! La revedere. Il avem pe Vlad, ii avem pe copiii aia, pentru ce i-am luat.

Vlad gata joaca, la revedere", a spus Gigi Becali la PRO X.

1.87 este inaltimea lui Catalin Cabuz (23 de ani), conform Transfermarkt.