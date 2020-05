Nu mai e loc de impacare intre Becali si unul dintre jucatorii sai! "Nu ma mai intereseaza de el, sa fie sanatos!"

Pe Gigi Becali nu il mai intereseaza deloc de un actual jucator de la FCSB.

Gigi Becali a fost in continuu conflict cu Harlem Gnohere, dupa ce patronul FCSB a hotarat sa il bage pe francez in somaj tehnic. Gnohere a trimis un mesaj la adresa lui Becali la acea vreme, in care il acuza ca are Alzheimer.

Becali nu s-a suparat atunci, insa nici nu mai vrea sa auda de jucatorul sau si asteapta o despartire in vara. "Nu ma mai intereseaza Gnohere, ce problema e cu Gnohere. E problema lui, sa fie sanatos. Mai are un an de contract. Ce pot sa fac daca mai are un an contract? Pe mine ma intereseaza astia ai mei, copiii mei. Copiii aia care au pana in 22-23 de ani, aia ma intereseaza pe mine. In rest, ceilalti pe care nu mai pot sa iau bani, sa fie sanatosi.", a spus Gigi Becali la PRO X.

Atacantul francez are un salariu de 15.000 de euro pe luna, iar dupa expirarea starii de urgenta, Gigi Becali va trebui sa ii achite in continuare aceasta suma.

Harlem Gnohere are 32 de ani si este cotat la 1,3 milioane de euro, conform transfermarkt. A venit la FCSB in 2017. In acest sezon are 6 goluri marcate in 18 meciuri pentru ros albastri.