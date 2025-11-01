VIDEO Haaland s-a deghizat de Halloween și a ieșit pe străzile din Manchester. Reacția localnicilor

Haaland s-a deghizat de Halloween și a ieșit pe străzile din Manchester. Reacția localnicilor
Erling Haaland i-a surprins pe localnicii din Manchester deghizându-se în The Joker în timpul unei ieşiri nocturne la cumpărături, cu ocazia Halloweenului.

Erling HaalandManchester Cityjoker
Într-un videoclip postat pe noul său canal de YouTube, intitulat „”Am ieşit sub acoperire ca The Joker pe străzile din Manchester”, Haaland a fost văzut deghizându-se acasă, alături de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen.

Haaland s-a deghizat și a ieșit pe străzile din Manchester

Haaland, care a devenit tată în urmă cu doar câteva luni, a menţionat că abia aşteaptă să-şi vopsească părul în verde şi că „nu s-a mai costumat niciodată în viaţa lui”.

Imaginile îl arată pe fotbalist cu faţa vopsită cu alb, cu un zâmbet larg, tipic Jokerului. Privindu-se în oglindă, Haaland a spus: ”Nah, arată grozav.”

Isabel era, de asemenea, în proces de transformare, care includea lentile de contact roşii. Ea a spus: „Sunt entuziasmată pentru seara asta. Nu am petrecut prea mult timp de calitate cu bebeluşul, iar acest lucru este foarte important”, fiind clar că cei doi urmau să iasă în oraş.

După ce s-a terminat transformarea, Haaland a spus în faţa camerei: „Hai să ne distrăm cumpărând nişte scutece, să mergem”, şi a ieşit din casă.

Tânărul de 25 de ani i-a indicat şoferului să oprească la o benzinărie, spunând că are 3 lire sterline. El a spus, cu accentul specific din Manchester, că sunt „suficiente pentru ciocolată”

Haaland, recunoscut

Apoi s-a apropiat de o persoană care îşi alimenta maşina, care a spus: „Îmi place” despre ţinuta lui Haaland, aparent fără să-l recunoască iniţial. După ce Haaland l-a urmat în magazin, acesta a spus: „Tu eşti băiatul de la Man City? Aşa este, nu-i aşa?” Haaland a răspuns: „Exact! De unde ai ştiut?” I s-a spus că era datorită înălţimii sale de 1,95 m.

După un schimb de replici cu un alt client, Haaland a întrebat dacă magazinul vinde „scutece”. I s-a răspuns că nu, iar el a ieşit repede din magazin.

Haaland s-a îndreptat apoi către un alt magazin, unde a cumpărat nişte scutece. A spus că mai are nevoie de ceva şi a luat un ferăstrău şi o revistă de fotbal cu chipul său pe copertă.

Un fan l-a numit legendă, spunându-i că este „atât de cool”, înainte ca Haaland să se întoarcă acasă cu scutecele. La acel moment, Isabel era îmbrăcată în pisică.

El a încheiat videoclipul pozând cu iubita sa şi a spus: „Băieţi, a fost foarte distractiv. Ne-am distrat de minune, dar acum e timpul să mergem la petrecere. O să ne simţim bine, aşa că vă rog să daţi like, să comentaţi şi să vă abonaţi dacă doriţi. Promovaţi videoclipul.”

News.ro

