"Ca zice nu stiu cine, ca nu stiu ce la Craiova!" Jucatorul de care Becali vrea sa scape cu orice pret! Cine ar putea fi primul fotbalist care pleaca de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre situatia jucatorilor de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia lui Bogdan Planic la FCSB. Acesta spune ca in ciuda discutiilor pe care le-a avut pentru a-l vinde, nimeni nu a venit cu o oferta concreta. Fotbalistul mai are un an de contract cu FCSB, insa vrea sa plece de la ros-albastri din cauza relatiei pe care o are cu Becali.

Finantatorul ros-albastrilor a spus ca in momentul in care cineva ii va pune pe masa suma dorita in schimbul lui Planic, ii va da drumul sa plece.

"Eu stiu daca o sa mai iau bani pe Planic? Mai are un an de contract. Daca iau acolo cateva sute de mii pe el, il dau. Ca zice nu stiu cine, ca nu stiu ce la Craiova, sa dea banii! S-a vorbit si de transferul lui in Rusia, sa dea banii!

Pe mine ma intereseaza astia ai mei, copiii mei. Copiii aia care au pana in 22-23 de ani, aia ma intereseaza pe mine. Hai si Tanase ca are 24-25, hai sa zicem. In rest, ceilalti pe care nu mai pot sa iau bani sa fie sanatosi", a declarat Becali, la PRO X.