ULTIMA ORA | Gigi Becali NU mai are are rabdare! Cand va intra FCSB in cantonament! Decizia luata de patronul ros-albastrilor

Starea de urgenta in Romania va expira astazi, 14 mai.

Astazi este ultima zi in care Romania se afla in stare de urgenta, dupa care se va intra in stare de alerta. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, nu mai are rabdare si a decis ca ros-albastrii sa intre in cantonament incepand de maine, 15 mai, potrivit Digisport.

Astfel, elevii pregatiti de Bogdan Vintila se vor prezenta in cursul zilei de maine la baza din Berceni, unde vor sta cel putin doua saptamani.

Ionut Stroe, ministrul Tineretul si Sportului a anuntat ieri ca jucatorii vor ramane in cantonament pana cand situatia se va mai relaxa.

"Cluburile pot intra in cantonament inca din prima zi. Normele actuale spun clar ca raman in cantonament. Daca evolutia situatiei ne va permite, vom putea relaxa, dar in conditiile actuale, ramai acolo.

Eu am vazut echipe din Liga 1 care fac cantonamente de 2-3-4 saptamani in Antalya. Eu nu vad motivul dramatizarii pentru doua saptamani. Lucrurile acestea le-au cerut ei. Au spus ca au nevoie de 4 saptamani de antrenament.", a declarat Ionut Stroe in cadrul unei conferinte de presa.