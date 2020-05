"L-am luat de acolo si l-am facut milionar!" Gigi Becali isi desfiinteaza un jucator care a castigat 3 titluri de campion cu FCSB! Ce l-a facut pe Becali sa turbeze de nervi

Gigi Becali isi desfiinteaza un jucator.

In momentul in care pandemia de coronavirus a lovit Liga 1, Gigi Becali a a hotarat sa taie salariile la jumatate unor fotbalisti, iar pe o parte din ei sa ii bage in somaj tehnic. Cristi Balgradean, Alexandru Stan, Adi Popa, Marko Momcilovic, Bogdan Planic si Harlem Gnohere sunt jucatorii bagati de Gigi Becali in somaj tehnic.

Din cauza faptului ca unii jucatori bagati in somaj tehnic de catre Gigi Becali vor sa il dea in judecata pe acesta, patronul ros-albastrilor si s-a luat de Adi Popa, jucator care a castigat 3 titluri de campion cu FCSB.

"Vorbim de Popica.. Nu vreau, dar nu vreau sa il jignesc cu nimic. Dar el poate sa fie suparat? Pai cum sa fie suparat? Pai l-am luat de la Chiajna nu stia nimeni de el, nu il lua nimeni, l-am luat de la Chiajna si l-am facut milionar.

L-am luat de acolo si i-am dat nu stiu cat la semnatura, vreo 20.000 de euro sau nu mai tin minte cat, si acum ii dadeam 20.000 pe luna. Pai daca ii dadeam 20.000 pe luna si nu a jucat nimic, ce mai vrea acum? Nu mai primeste bani doua luni, care e problema?", a declarat Gigi Becali, la Telekomsport.

Adi Popa a ajuns la FCSB in 2012 de la Concordia Chiajna, in schimbul a 500 de mii de euro. Dupa ce a plecat de la FCSB in 2017, Adi Popa a mai jucat la Reading, Taawon si Ludogorets, insa nu a confirmat la niciuna dintre aceste echipe, iar in 2019 s-a intors la ros-albastri.