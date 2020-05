"As face fata la FCSB!" Jucatorul care ar accepta criticile lui Gigi Becali si ar semna oricand cu ros-albastrii! Ce fotbalist surpriza ar putea veni la FCSB

Un jucator de la Astra este de parere ca ar face fata la FCSB.

Fotbalistul celor de la Astra Giurgiu, Valentin Gheorghe (23 de ani) a vorbit despre un posibil transfer la FCSB, dupa ce Gigi Becali si-a manifestat interesul pentru. Jucatorul este de parere ca ar face fata la FCSB si este pregatit sa accepte critcile patronul ros-albastrilor.

"As face fata la orice echipa din Romania. De aceea muncesc in fiecare zi, sa fiu din ce in ce mai bun, sa joc la o echipa de top din Romania sau din strainatate. FCSB si CFR Cluj sunt echipele care atrag cel mai mult.

Este o presiune mare si daca joci in Liga 2. Pana la urma dansul (Gigi Becali) baga bani acolo si isi doreste binele echipei, chiar daca mai cearta un jucator sau altul. Ati vazut ca pana la urma ii periaza. Si dansul are nervii lui, dar cu siguranta eu as face fata la orice echipa din Liga 1.

Eu consider ca cea de acum, FCSB este Steaua. Cand eram mic, eram indragostit de Petrolul, pentru ca mergeam cu tata la meciuri. Imi plaea Steaua, pentru ca o vedeam in cupele europene", a declarat Valentin Gheorghe la Prosport.