Reactia lui Valeriu Iftime dupa ce Valencia il vrea pe Chindris! Gigi Becali poate pierde transfeul mult visat

S-a scris ca Valencia il doreste pe Chindris, iar Becali poate pierde sansa de a-l aduce la FCSB.

Andrei Chindris, fundasul de la FC Botosani, dorit de Gigi Becali la FCSB, ar fi dorit de Valencia pentru a juca in La Liga. Superdeporte.es a fost ziarul care a lansat zvonul, insa Iftime a primit si o oferta.

Patronul Botosaniului a purtat negocieri indelungate cu Becali si doreste sa lase jucatorul sa aleaga unde vrea sa joace din vara. Acum, Iftime a recunoscut si de interesul echipei din Spania.

"Este o oferta din Spania. Nu e chiar asa, discutia e doar cu impresarul. Eu la club nu am primit. Stiu de discutia asta din Spania pentru Chindris. I-am dat o imputernicire unui impresar pentru Spania si m-a rugat mult sa nu il dam la FCSB pentru ca are el o oferta.

Sigur, nu conteaza ce vreau eu, conteaza ce vrea fotbalistul.Suntem in aer acum, nu stiu daca e de la Valencia. E din Spania, sigur prima liga. i-am spus ca nici nu ma intereseaza, i-am dat o oferta pentru Spania, daca are o oferta la pretul la care l-am cerut eu, sa vorbeasca cu jucatorul si dupa sa vina la mine sa ii dau ok-ul. Am cerut un milion pe el. Pretul nu este batut in cuie, sa fim seriosi.", a spus Valeriu Iftimne pentru Digi Sport.

Asadar, gigi Becali poate ramane fara jucatorul pentru care a insistat atat si a ajuns sa negocieze chiar in direct la tv. 580 de mii de euro a fost oferta patronului de la FCSB.