"Ajunge. La revedere!" Gigi Becali e obsedat sa scape de el, dar nimeni nu il vrea! Ce jucator l-a scos din minti pe patronul FCSB: "Nu a castigat in viata lui atat!"

Gigi Becali vrea sa scape cu orice pret de un fotbalist de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca nu mai stie cum sa scape de Alexandru Stan, fotbalist care a ajuns la FCSB in urma cu doi ani. Stan are un salariu destul de mare la FCSB, iar Becali l-a bagat in somaj tehnic si cauta solutii sa scape de el.

"E in somaj tehnic. El avea 4000 pe luna la Astra, l-am luat, i-am dat 10.000 pe luna, vreo doi ani si mai are inca un an. Bai, tata, du-te gata. Ajunge, du-te in alta parte, gata. Ajunge. La revedere! I-am dat bani in doi ani cat nu a castigat toata viata lui. Gata, ajunge. L-am bagat in somaj si pe el", a spus Gigi Becali, la Telekomsport.

Stan mai are contract cu FCSB pana in vara anului 2021, dupa ce a fost transferat in 2018 de la Astra. Din momentul in care a fost transferat si pana in prezent, Stan a evoluat doar in 14 meciuri si a oferit o pasa de gol.