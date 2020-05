"E mult mai grav ce a facut el!" Gigi Becali lanseaza un nou atac la adresa lui Balgradean! Gestul care l-a scos din minti pe patronul FCSB-ului

Gigi Becali a lansat un nou atac la adresa lui Cristi Balgradean.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a lansat un nou atac la adresa lui Balgradean dupa ce portarul ros-albastrilor a semnat cu CFR inca de acum doua luni. Becali a aflat de acest lucru cu 10 zile mai tarziu, si l-a suspectat pe Balgradean ca in ultimele doua meciuri jucate de FCSB, cu Dinamo si FC Botosani, portarul nu a dat totul la 100% pe teren.

Mai mult decat atat, Becali i-a interzis sa vina la baza de antrenament din Berceni si l-a bagat in somaj tehnic cand pandemia de coronavirus a lovit si Liga 1. Balgradean nu a fost multumit de aceasta decizie si a spus ca va face plangere pentru ca a fost trecut in somaj tehnic, fapt ce a starnit furia lui Becali.

"Balgradean, dupa ce a intrat in poarta si a scapat mingea, ce pretentii sa mai ai? Daca el semneaza cu CFR-ul, se duce si apara in poarta la secret, hoteste, fara sa spuna nimic, si tot el vine? Eu am facut-o pe fata, mi-a permis legea. El a apart la misto si a scapat mingea in poarta, semnand cu CFR, e mult mai grav", a declarat Gigi Becali, la Telekomsport.