"Am o oferta pentru el!" Surpriza de proportii! Gnohere ar putea sa plece de la FCSB la o alta echipa din Liga 1! Cine il vrea pe "Bizon" si ce suma primeste Becali

Gigi Becali a anuntat ce echipa din Liga 1 se intereseaza de serviciile lui Gnohere.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca are o propunere din Liga 1 pentru Harlem Gnohere. "Bizonul" mai are un an de contract cu ros-albastri, insa relatiile dintre el si Becali nu sunt deloc bune, iar patronul campioanei Romaniei se gandeste sa il vanda.

Harlem Gnohere a intrat in vizorul celor de la Iasi, iar antrenorul moldovenilor, Mircea Rednic, l-a intrebat pe Becali pe ce suma l-ar vinde pe Gnohere.

"Pentru Gnohere am o oferta. Mi-a zis Rednic ca vrea sa il ia, am zis ca vreau 500.000 pe el. A intrebat Mircea Rednic cat vreau pe el. Si eu am zis ca 500.000 de euro", a declarat Gigi Becali, la Telekomsport.