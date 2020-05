EXCLUSIV | Interzisi si pe Arcul de Triumf? Gigi Becali se lauda ca FCSB va juca pe noua arena, dar nu a discutat cu oficialii de la rugby

FCSB si FC Rapid 1923 si-au anuntat dorinta de juca pe noul stadion, care a fost insa construit exclusiv pentru nationalele si cluburile de rugby.

Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby si cel care s-a luptat pentru includerea proiectului in randul stadioanelor eligibile pentru investitiile facute inaintea Euro 2020, a declarat ca nu a fost inca contactat de vreun club de fotbal, pentru a inchiria noul Stadion Arcul de Trimf, si nici nu stie daca va fi posibil.

„Am vazut prin presa ca FCSB si Rapid se bat care sa joace pe stadionul Arcul de Triumf, dar pe noi nu ne-a cautat si ne-a intrebat nimeni nimic. Nu am discutat nici cu domnul Becali, nici cu altcineva. Ma intrebati cat ar fi chiria pentru o echipa de fotbal, dar nu stiu raspunsul, nu ne-am gandit. Noi vrem un stadion de rugby, pe care sa joace toate echipele noastre nationale si pe care sa putem organiza meciurile importante ale cluburilor, din campionat, din cupa, din competiile europene... Cred ca cei de la fotbal au ars etapele, pentru ca trebuiau sa ne ceara noua acceptul inainte sa se laude ca vor juca pe aceasta arena. Din punctul meu de vedere, stadionul este unul de rugby, un proiect la care am lucrat din greu, nu stiu daca vor putea sa intre alte sporturi aici. Asta ramane de vazut.

Lucrarile la noua arena au ajuns la peste 80%, mai sunt de facut finisajele. Cred ca va fi finalizata constructia in lunile urmatoare si vom putea juca acolo in aceasta toamna. Noi avem sediul federatiei chiar langa stadion, asa ca merg in fiecare zi sa vad cum mai evolueaza proiectul. Pot zice ca e ca Fat-Frumos, creste in fiecare zi si se mai adauga cate ceva. Este proiectul meu de suflet, cel cu care am candidat la presedintia federatiei, si sunt mandru ca o sa putem oferi rugbistilor de astazi un stadion modern, chiar pe locul unde s-a jucat prima data rugby in tara noastra. La inceputul anilor 1900, ‘La Sosea’ s-a nascut acest sport in Romania, odata cu studentii care s-au intors din Franta si au adus rugby-ul cu ei. Vom face si un muzeu al rugby-ului, am inceput sa luam legatura cu fosti sportivi, familiile lor, fani si colectionari, pentru a strange tricouri, ghete, medalii si alte obiecte importante pentru istoria rugby-ului romanesc. Stim ca sunt atasati de ele, dar vrem sa le expunem in acest muzeu, care sa devina un punct de referinta pentru turisti si iubitorii de sport.

Noua arena va avea aproape 8.000 de locuri si vrem sa batem recordul de la meciul cu Uruguay, din 2010, cand au fost in tribune in jur de 6.500 de spectatori. Cartierul de aici emana rugby si nu cred ca nu va fi o problema sa jucam cu tribunele pline la fiecare meci. Vreau sa se creeze o emulatie la fel de mare ca la deschiderea Arenei Nationale, cand au venit multi iubitori de sport si multi copii sa vada stadionul. Noi, la rugby, lucram cu cele 8 euroregiuni ale tarii si am vrea, in anii urmatori, sa avem in fiecare dintre ele cate o arena de 8-10.000 de locuri. Cele de 30-40.000 de locuri sunt prea mari, nu mai vine lumea la stadion nici pentru fotbal, poate doar la meciurile echipelor nationale sau la intalnirile cu adversari de renume. Nu vedeti ca Cluj Arena se umple doar la Untold? Vrem sa aducem din nou lumea la stadion, sa cream o afacere si un fenomen social”, a declarat Alin Petrache pentru Sport.ro.

GIGI BECALI VREA SA TRANSFORME NOUL STADION IN "FCSB ARENA 2"!

Daca Stadionul Ghencea va fi finalizat in lunile urmatoare, dar MApN, oficialii CSA Steaua si ultrasii de la Sud Steaua au anuntat ca e exclus ca FCSB sa joace vreodata pe noua arena, patronul Gigi Becali a anuntat si-a indreptat atentia catre Arcul de Triumf. Noul stadion construit pentru rugby, situat intr-o zona exclusivista a Capitalei, in arealul Casa Presei - Parcul Herastrau - Arcul de Triumf - Sos. Kiseleff - Manastirea Casin - Bulevardul Marasti, va fi finalizat in aceasta vara si va fi printre cele mai moderne din tara noastra. Aici si-a anuntat intentia de a evolua si FC Rapid 1923, club din Liga 2, sustinut de Primaria Sectorului 1, pana la finalizarea Stadionului Giulesti, dar patronul FCSB a reactionat ostil la aceasta veste. „Am inteles ca nu stiu ce, ca Rapid vrea sa joace acolo. Pai, bai fratilor, vreti doua stadioane? Au un stadion nou: Giulesti. Am inteles ca vor si pe Arcul de Triumf. Nu, tata! O sa fie FCSB 1 si FCSB 2, o sa fie National Arena si Arcul de Triumf, in functie de adversar”, a spus Becali.