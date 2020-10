Gigi Becali nu poate reveni in politica si nu participa la alegeri! Patronul FCSB trebuie sa plateasca cheltuielile de judecata statului

Existau zvonuri ca milionarul voia sa se intoarca in politica, dar decizia instantei ii da serios planurile peste cap.

In ultima saptamana, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea depusa de Gigi Becali, prin care latifundiarul solicita sa fie reabilitat juridic. Patronul FCSB are mai multe interdictii, dupa ce, in anul 2015, a fost eliberat conditionat din inchisoare, printre care dreptul de a alege si de a fi ales in functii publice. "Respinge ca prematur formulata cererea de reabilitare judecatoreasca a petentului Becali George. Obliga petentul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Cu drept de contestatie in termen de 10 zile de la comunicare”, a fost hotararea instantei.

Este pentru a doua oara cand judecatorii nu sunt de acord cu reabilitarea in cazul lui Becali, prima data fiind refuzat in luna ianuarie 2020. Gigi Becali a fost eliberat conditionat, in aprilie 2015, din Penitenciarul Poarta Alba, dupa ce a executat o treime din pedeapsa cumulata de 3 ani si 6 luni primiti in trei dosare, respectiv Dosarul "Valiza" (doua pedepse de cate 3 ani pentru dare de mita si una de 1 an pentru fals), cel privind schimbul de terenuri cu MApN (doi ani de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi pe 5 ani) si dosarul sechestrarii hotilor care i-au furat masina (3 ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de 8 ani, pentru sechestrare). In mai 2013, el a fost oprit de politisti, pe Aeroportul "Henri Coanda", de unde voia sa plece din tara, cu destinatia Israel, tara cu care Romania nu are semnat acord de extradare, si a fost adus la audieri la Parchetul ICCJ, pentru ca era cercetat pentru inselaciune si abuz in serviciu intr-un nou dosar.

In acest an, pe masura ce scena politica a suferit permutari importante si aliante noi au fost create, a aparut zvonul ca Becali se va reimplica in politica. "Nu imi fac partid pentru ca nu mai am putere sa fac. Sunt prea batran. E posibil sa sustin o formatiune. Pai, pe cine? Care sunt partidele? La ora asta nu poti sa sustii decat PNL. Exista si PSD, dar nu are nici lideri si nici oameni. Nici nu are cine sa conduca. Nici nu stiu... Are pe cineva? Dar, daca ma implic, nu ma implic ca sa sustin un partid. Ma implic sa distrug USR-ul! Cei de acolo sunt atei si 'satanici'! Asta va fi indicatia mea. Indicatia mea va fi ca sa distrug USR-ul satanic!", spunea Becali, in iunie 2020.