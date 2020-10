Gigi Becali inca poate da LOVITURA cu 'Mbappe' Coman! Unul dintre cluburile mari care l-au ofertat nu RENUNTA la starul FCSB

Florinel Coman (22 ani) este unul dintre cei mai ofertati jucatori din Liga 1, dar si cel mai scump fotbalist de la FCSB.

'Perla' lui Gigi Becali a avut numeroase oferte in vara pentru a pleca de la FCSB, insa patronul nu a fost de acord cu suma oferita de cluburi. Ca si in cazul lui Dennis Man, finantatorul ros-albastrilor nu accepta o oferta mai mica de 15 milioane de euro, dupa cum a spus chiar el in repetate randuri.

Sporting Lisabona este unul dintre cluburile interesate de Florinel Coman. In vara, portughezii i-au oferit patronului Becali 9 milioane de euro si 10% dintr-un viitor transfer, suma pe care finantatorul a refuzat-o, dupa cum a declarat Ioan Becali.

Cu toate astea, Sporting nu a renuntat la Florinel Coman, anunta onefootball.com si intentioneaza sa mai faca o oferta pentru starul FCSB-ului in iarna, in speranta ca Gigi Becali va fi de acord de aceasta data cu transferul.

Florinel Coman, cotat la 5.5 milioane de euro conform Transfermarkt este cel mai valoros jucator din Liga 1, urmat de Alexandru Cicaldau si Dennis Man.

Transferat in vara lui 2017 de la Viitorul in schimbul sumei de 3 milioane de euro, Coman a bifat 113 meciuri in tricoul FCSB-ului, 32 de goluri inscrise si 30 de pase de gol oferite.