Rezervă neutilizată în două dintre ultimele trei etape din Premier League, Salah a acordat un interviu exploziv după meciul cu Leeds (3-3). Starul lui Liverpool a criticat decizia lui Arne Slot de a nu-l folosi, spunând că și-a câștigat dreptul de a juca.

Arne Slot: "Am fost puțin surprinzător când am văzut reacția lui Salah. Reacția mea e clară prin faptul că azi nu e aici"

În plus, egipteanul s-a declarat șocat de tratamentul la care este supus: "Am impresia că sunt aruncat pe sub roțile autobuzului de cei de la club. Eu așa simt! E foarte clar că cineva vrea ca eu să fiu un țap ispășitor".

Luni seară, Arne Slot a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Inter, din Liga Campionilor, meci la care managerul a decis să nu îl includă nici măcar în lot pe Mohamed Salah.

"Dacă s-a referit la mine? Doar Mo poate răspunde. Eu pot presupune, dar nu cred că e potrivit să fac acest lucru acum. Mi-e greu să spun la cine s-a referit.



Dacă am vorbit cu el? I-am transmis că nu va călători cu noi la acest meci. A fost singura comunicare a noastră cu el. Înainte de sâmbătă, am vorbit mult cu el.



Relația mea cu el? Nu, nu cred că s-a rupt (n.r - așa cum a spus Salah). Nu am simțit deloc asta până sâmbătă seară. Când un fotbalist nu joacă atât cât și-ar dori, de obicei nu există o mare simpatie față de manager, însă el a fost foarte respectuos cu staff-ul meu și cu colegii săi. S-a antrenat din greu și a fost puțin surprinzător când am văzut reacția avută după meci. Dar nu e nici primul și nici ultimul fotbalist care o astfel de reacție atunci când nu joacă.



Reacția mea e clară prin faptul că nu e aici cu noi în această seară.



Dacă va fi în lot pentru meciul cu Brighton? Suntem înaintea unui meci important cu Inter, venim după un 3-3 cu Leeds și credeți-mă că am încercat să-mi pregătesc cât mai bine echipa pentru meciul de mâine. Toată concentrarea e pentru Inter.

Salah are tot dreptul să simtă ce dorește, dar dacă împărtășește unele lucruri în presă, atunci noi trebuie să reacționăm în consecință", a spus Arne Slot.

Întrebat dacă se așteaptă ca Salah să joace din nou pentru Liverpool, Slot a spus: "Cred cu tărie că există mereu posibilitatea ca un fotbalist să revină. N-am nicio idee dacă a fost ultimul lui meci la Liverpool. Nu pot răspunde acum".



Despre reacția lui Salah când a aflat că nu va face deplasarea la Milano, Slot a spus: "A fost o reacție scurtă".

