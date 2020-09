EXCLUSIV | Motivul incredibil pentru care Gigi Becali nu a mai aparut in public! Ce ar pregati in secret latifundiarul milionar

Patronul FCSB a disparut din viata publica de o luna si si-a schimbat numarul de telefon.

In ciuda unor probleme destul de serioase la coloana vertebrala, care il chinuie de mai multi ani, a dorintei de a petrece mai mult timp cu familia, dupa ce una dintre fiicele sale s-a maritat si a nascut o fetita, si a supararii pentru rezultatele FCSB din ultimul an, latifundiarul din Pipera ar mai avea un motiv pentru care a fost zgarcit cu prezenta publica, in ultimele luni.

Daca la alegerile europarlamentare din 2019, din cauza condamnarii penale din 2013, nu a avut nici macar dreptul sa aleaga sau sa fie ales, Becali ar cocheta din umbra cu revenirea in politica, dar nu ca simplu candidat pentru o functie publica sau pentru infiintarea unui nou partid, ci ca sustinator al unei factiuni din cadrul PNL. Becali are motive sa fie discret si sa nu faca momentan prea multe declaratii publice, deoarece in trecut a acuzat ca a fost condamnat la inchisoare pentru ca ar fi ajuns sa aiba o influenta prea mare in lumea politica, fiindu-i, de asemenea, refuzate infiintarea unui post de televiziune si a unei banci comerciale, de catre CNA si BNR.

A AVUT O RELATIE RECE CU LUDOVIC ORBAN

Afaceristul a mai facut parte din PNL, intre octombrie 2012 si februarie 2013, dar a fost exclus, fiindu-i imputate atunci atacurile dure la adresa lui Andrei Chiliman, primarul Sectorului 1 la acea data, si a lui Calin Popescu Tariceanu, unul dintre liderii formatiunii politice liberale.

De asemenea, afaceristul a avut o relatie tensionata cu Ludovic Orban, actualul presedinte PNL si prim-ministru al Romaniei. Cu patru ani inainte de cooptarea lui Becali in PNL, simpatizantii liberiali si cei ai PNG s-au batut ca in filme in cartierul Pantelimon, dupa ce si-ar fi dezlipit reciproc afisele de pe panourile electorale. Liberalii au acuzat atunci ca au fost batuti salbatic si desfigurati de rivali, care ar fi folosit si aparate cu electrosocuri pentru a-i imobiliza, in timp ce Viorel Tudorache, lider la PNG si finul lui Becali, l-a acuzat pe Ludovic Orban, presedintele PNL Bucuresti, sosit rapid la locul agresiunii, ca "era baut si l-a scuipat" pe unul dintre oamenii sai.

LATIFUNDIARUL ESTE APROPIAT DE UN ACTUAL LIDER AL PNL

Surse politice spun ca Becali are o relatie de prietenie si colaborare cu vecinul sau din Pipera, Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, cel mai vizibil exponent al factiunii crestin-nationaliste din partidul aflat acum la guvernare. In pandemia de coronavirus, fostul moderator tv a cerut deschiderea bisericilor si impiedicarea romanilor sa iasa din tara pentru a merge la munci agricole in strainatate, doua mesaje pe placul lui Becali, dar in disonanta cu linia partidului sau. In octombrie 2019, Rares Bogdan a fost in carti pentru preluarea functiei de ministru al Apararii, ceea ce ar fi insemnat pentru Becali, cel mai probabil, nu recuperarea marcii "Steaua", dar cel putin dreptul de a evolua pe noua arena de aproape 100 de milioane de euro din Ghencea.

In mod oficial, averea lui Gigi Becali este evaluata la 400-450 de milioane de euro, fiind unul dintre cei mai importanti proprietari de terenuri intravilane din Romania, dar exista voci care cred ca el este cel mai bogat roman, superior din acest punct de vedere lui Ion Tiriac, Daniel Dines sau fratilor Paval. Acesta este si motivul pentru care este curtat cu insistenta de politicieni si diverse partide politice. Finii Florentin Pandele si Gabriela Firea au incercat sa il atraga in PSD, dar au sfarsit prin a fi ei exclusi temporar din formatiunea social-democrata, edilul din Voluntari, in 2016, si primarita din Bucuresti, in 2019, si din cauza legaturilor transpartinice.

"Nu imi fac partid pentru ca nu mai am putere sa fac. Sunt prea batran. E posibil sa sustin o formatiune. Pai, pe cine? Care sunt partidele? La ora asta nu poti sa sustii decat PNL. Exista si PSD, dar nu are nici lideri si nici oameni. Nici nu are cine sa conduca. Nici nu stiu... Are pe cineva? Dar, daca ma implic, nu ma implic ca sa sustin un partid. Ma implic sa distrug USR-ul! Cei de acolo sunt atei si 'satanici'! Asta va fi indicatia mea. Indicatia mea va fi ca sa distrug USR-ul satanic!", spunea Becali, in iunie 2020. Surse politice spun ca Becali ar sustine orice liberal, care nu vrea sa faca o alianta politica cu USR-PLUS, dupa alegerile parlamentare din decembrie 2020, preferand sa preia guvernarea impreuna cu 1-2 partide-balama, daca va fi posibil din punct de vedere al procentelor.

GIGI BECALI ARE O BOGATA ACTIVITATE POLITICA

In anul 2000, Becali a candidat pentru Camera Deputatilor din partea unei asociatii a italienilor din Romania, ratand cu putin intrarea in Parlament. Ulterior, el a preluat Partidul Noua Generatie de la fondatorul acestuia, Viorel Lis, fost primar al Bucurestiului, devenind presedinte al acestei formatiuni politice la data de 10 ianuarie 2004, promovand o doctrina crestina, de dreapta, cu accente nationaliste, apropiata de cea a Partidului Romania Mare si a partidelor extremiste europene.

In 2004 a participat la alegerile pentru presedintia Romaniei, fiind candidatul PNG. A obtinut 1.77% din optiunile de vot, clasandu-se, in primul tur, dupa Adrian Nastase (40.97%), Traian Basescu (33.92%), Corneliu Vadim Tudor (12.57%), Marko Bela (5.10%) si Gheorghe Ciuhandu (1.90%). La alegerile parlamentare din 2007, s-a aflat pe prima poziție pe lista PNG, dar partidul sau a obtinut 4.85% din voturi, lipsindu-i 0.15% pentru trecerea pragului electoral. A ajuns in Parlamentul European in iunie 2009, pe lista Partidului Romania Mare, alaturi de Corneliu Vadim Tudor, dar in cele noua luni petrecute acolo a participat la 10 din cele 37 de sedinte in plen, fiind reprezentantul Romaniei cu cea mai slaba prezenta, de numai 27%. Conform datelor oficiale, el a vorbit in plen de cinci ori si a depus un singur amendament, nu a pus nici o intrebare, nu a facut nicio propunere de rezolutie, nu a avut nicio declaratie scrisa si nu a elaborat niciun raport.

La alegerile legislative din 2012 a candidat pentru un mandat de deputat in Colegiul 25 din Bucuresti, din partea Uniunii Social-Liberale (USL), ca membru al PNL. El a fost ales cu majoritatea de voturi (65%). Dupa depunerea juramantului, Becali a fost numit membru in comisia juridica a Camerei Deputatilor. In februarie 2013, ca urmare a condamnarii cu suspendare pentru sechestrare de persoane, si-a dat demisia din PNL, sub presiunea liderilor liberali, devenind deputat independent. Mandatul sau a incetat dupa condamnarea definitiva, la trei ani de inchisoare cu executare, primita pentru coruperea unor inalti functionari publici in scopul facilitarii unui schimb de terenuri cu MApN.