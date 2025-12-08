Nebunie la Arad, unde "Bătrâna Doamnă" a dat lovitura la ultima fază a meciului cu Petrolul Ploiești, după o partidă de uzură, decisă de o lovitură liberă executată magistral de Alin Roman. La finalul partidei, Adrian Mihalcea a admis că succesul venit în ultimele secunde are o savoare aparte.



„O victorie meritată! Știam că vom avea un meci greu. A fost controlat în mare parte de noi. Au avut și ei câteva contraatacuri pe care puteau să le fructifice. Când câștigi în ultima secundă e cireașa de pe tort! Mă bucură lucrul acesta”, a spus Mihalcea la flash-interviu.



Compromisul tactic decisiv



Antrenorul arădenilor a explicat și mutarea câștigătoare cu Alin Roman, omul care a adus toate cele trei puncte. Mihalcea a dezvăluit că a fost nevoit să facă un compromis în alcătuirea primului "11" din cauza oboselii acumulate de titulari.



„Mulți dintre jucătorii trimiși azi pe teren au jucat și în Cupă și au făcut un efort destul de mare. Ar fi trebuit să mutăm în părțile laterale și în atac, dar nu aveam prea multe soluții. De asta am făcut un compromis și nu l-am băgat pe Roman de la început, am schimbat strategia”, a explicat tehnicianul.



Deși victoria a propulsat UTA pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, cu un total de 28 de puncte, Mihalcea rămâne rezervat și refuză să viseze la play-off.



„Vă uitați dumneavoastră, dar eu nu mă uit! Eu mă uit că am 28 de puncte. E un clasament intermediar, iar punctele mai puțin. Nu este un obiectiv impus. E la latitudinea noastră dacă vom reuși să câștigăm atât de multe puncte, încât să fim acolo. Nu este un obiectiv pentru noi să fim în play-off!”, a mai transmis Mihalcea.



În urma acestui rezultat, seria de invincibilitate a Petrolului s-a încheiat (şapte meciuri fără înfrângere în campionat), „găzarii” rămânând pe locul 12, cu 19 puncte.

