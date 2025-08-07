Valeriu Iftime (65 de ani) este unul intre cei mai cunoscuți antreprenori din nordul Moldovei și finanțatorul clubului e fotbal FC Botoșani. Acest a intrat de curând în politică, fiind ales lider al PNL Botoșani și președinte al Consiliului Județean Botoșani. Acesta a vorbit despre implicarea neașteptată în politică și cât de diferit e acest domeniu față de activitatea din mediul privat.

"Nici în fotbal și nici în politică nu câștigi ceva personal"

"E dificil și în fotbal, și în politică. Nu e vorba că te înjură lumea. Lumea te înjură uneori pe bună dreptate și în politică. Eu m-am îmbrăcat cu haina aceasta a omului politic, chiar dacă nu am mai fost implicat. Eu nu am fost până acum un an și jumătate, dar primesc același tratament ca toți cei care fac de 40 de ani politică. Care au câștigat bani sau drepturi din politică. Eu am pierdut în politică. Dar ți-ai asumat treaba asta, dacă ai intrat aici.



Așa și în fotbal. Nu te cheamă nimeni în fotbal. Eu am vrut să ies din fotbal. Eu cu asociații mei, de trei ani de zile vrem să ieșim din fotbal, să dăm clubul cuiva. Nu am putut. Am ajuns în situația în care trebuie să continuăm și efortul financiar e foarte mare. Nici în fotbal și nici în politică nu câștigi ceva personal. Poți să ai o notorietate, dar nu mai ai parte de viața privată. Nu am mai avut un weekend liniștit de un an și șase luni, de când sunt în politică. Politica trebuie să o faci și în weekend, mai ales că am avut anul de campanie electorală.



E o zonă nouă. După o viață întreagă în zona asta privată, unde știam regulile, știam oamenii, știam demersurile, știam cumva ecosistemul. E un alt ritm de funcționare. Tot de oameni vorbim, dar la stat e altceva, ceva ce eu numesc 'ADN de PSD'. Mimezi că faci treabă, mimezi că ești bun, dai la toți de toate. Când încerci să profesezi, să devii eficient, trebuie să fii un pic mai eficient chiar și cu oamenii.



"Domnul Bolojan nu e microbist, din câte știu eu"

În zona asta, dacă oamenilor li se cere să producă cu adevărat ceea ce trebuie, atunci devin aricioși. 'Păi, stai, tu mă pui la muncă!'. Nu spun că nu se muncește la stat, pentru că se muncește, dar e alt tip de recompensă cumva. În mod normal, noi trebuie să tratăm cu multă atenție zona aceasta publică, pentru că sunt foarte mari cheltuielile. Acum, când încerci să optimizezi, uite ce pățim. Domnul Bolojan, care cu bună intenție vine să facă ceva, și dacă îi faci sondaj o să aibă nu știu cât la sută, pentru că lumea vrea...



(Fostul premier venea la meciuri de fotbal...) Domnul Bolojan nu e microbist, din câte știu eu. Știu despre Oradea că au echipă de Liga 2, dar domnul primar Birta este motorul acesteia. Nu l-aș invita pe domnul Bolojan la Botoșani ca să vadă fotbal, l-aș invita ca să vadă cum e cu rețeau mea de gaz, cum e cu contractele de apă, cum e cu drumurile expres pe care nu le am. Încă nu are timp, însă cu siguranță va veni, dacă va exista contextul să fie acolo", a declarat Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

