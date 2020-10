FALIMENT la FCSB?! Gaura URIASA in bugetul ros-albastrilor la startul acestui sezon! Gigi Becali a PREVAZUT TOTUL: ce declara in vara

FCSB are probleme financiare serioase, dupa ce a ratat calificarea in grupele Europa League si nu a reusit sa vanda niciun jucator important.

Startul noului sezon incepe cu vesti mai putin bune pentru Gigi Becali. Patronul FCSB-ului se temea in vara de ratarea in grupele Europa League, lucru care s-a si intamplat dupa ce echipa a fost lovita de Covid-19 si ulterior, eliminata de Slovan Liberec.

FCSB nu a reusit sa vanda niciun jucator important. Ofertele venite pentru Man sau Coman nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor lui Gigi Becali, iar in acest context, in conturile ros-albastrilor au intrat doar 500.000 de euro, bani veniti din trecerea celor doua tururi preliminare ale Europa League, anunta Gazeta.

Mai mult, FCSB va incasa mai putini bani si din drepturile TV, dupa ce Liga 1 si-a extins numarul de la 14 la 16 echipe.

Din cauza pandemiei de Covid-19, Gigi Becali nu mai poate beneficia nici din banii de pe bilete, spectatorii fiind in continuare interzisi pe stadioanele din Romania.

Potrivit sursei citate, bugetul FCSB-ului s-a injumatatit fata de sezonul trecut si va fi de doar 4.5 milioane de euro in acest sezon.

Gigi Becali: "Intru in faliment!"

Patronul FCSB-ului se temea de un astfel dezastru inca din vara, cand spunea ca are deja 11 milioane de euro datorii. Gigi Becali isi punea atunci toate sperantele intr-o posibila calificare in grupele Europa League, iar ca situatie de urgenta se baza pe vanzarea unui jucator important. Niciunul dintre aceste lucruri nu s-a intamplat:

"Eu nu stiam… Credeam ca am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila si i-am spus «Zi-mi si mie». Am 11 milioane de euro imprumutati! Eu credeam ca sunt 7 sau 8. Cand de fapt sunt 11. Eu acum am 11 milioane de euro datorie! Daca nu ma calific in cupele europene sau nu vand un jucator ce fac? Intru in faliment! Ce fac? Nu? Vreau sa zic eu… Pai, il vand pe Man! Dar daca nu-l vand? Eu vorbesc cand sunt banii in buzunar", spunea Gigi Becali la finalul lunii iulie.

Bugetul FCSB-ului in 2020 - 2021

Drepturi TV: 2.000.000 de euro (fara TVA)

Sponsori: 2.000.000

Venituri UEFA: 500.000

Bilete: -

Vanzari jucatori: -

TOTAL: 4.500.000

Bugetul FCSB-ului in 2019 - 2020

Drepturi TV: 2.800.000 de euro

Sponsori: 2.300.000

Venituri UEFA: 1.200.000

Bilete: 580.000

Vanzari jucatori: 1.900.000

Alte venituri: 220.000

TOTAL: 9.000.000