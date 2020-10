Critici DURE la adresa lui Gigi Becali! Un fost jucator de la FCSB a dezvaluit marele defect al patronului! "De-aia n-am reusit sa castigam un titlu!"

Patronul celor de la FCSB a fost criticat dur de un fost jucator.

Junior Morais, care a evoluat la FCSB in perioada 2017-2019, a declarat ca presiunea pe care a pus-o Becali asupra jucatorilor a contat enorm in evolutiile pe care acestia le-au avut.

"Toti am mers acolo cu gandul sa fim campioni. Am facut tot ce am putut, doar ca la FCSB e diferit. Acolo e o presiune mare, e un patron… De-aia n-am reusit sa castigam un titlu. La Astra era lumea mai linistita, mai relaxata. Cred ca patronului ii placea cand vedea ca eu dadeam totul de fiecare data cand intram pe teren. El asta vrea, sa vada jucatori care se bat pentru echipa. Acesta era motivul pentru care ma simpatiza", a declarat Morais, potrivit GSP.

Daca pe Becali l-a criticat, fundasul brazilian l-a laudat pe Marius Sumudica, antrenor cu care a lucrat la Astra si care l-a transferat ulterior in Turcia, la Gaziantep.

"Am ales foarte bine sa merg la Gaziantep, campionatul de aici e mai puternic decat cel din Romania. In sezonul trecut am avut un parcurs foarte bun, pentru o nou-promovata. Am terminat pe locul 8, un rezultat bun pentru toti romanii de aici.

Sumudica e tatal meu, eu asa ii spun. E un antrenor foarte bun, stie sa-l motiveze pe oricare jucator. Sunt fericit ca dupa perioada de la Astra am avut norocul sa mai lucrez inca o data cu el", a adaugat fotbalistul in varsta de 34 de ani.