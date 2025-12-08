Parma a câștigat luni seară meciul din deplasare cu Pisa, scor 1-0, în etapa a 14-a din Serie A. Partida a fost una dificilă pentru echipa lui Marius Marin, care nu a reușit să obțină niciun punct pe teren propriu.



Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 40 de Adrian Benedyczak, din lovitură de la 11 metri.

Polonezul a transformat fără emoții penalty-ul acordat în prima repriză și a stabilit soarta partidei încă înainte de pauză.

La scurt timp după gol, același Benedyczak a văzut și un cartonaș galben pentru comportament nesportiv.



Marius Marin, meci de uitat în Italia



Marius Marin a fost titular la Pisa, însă a fost înlocuit la pauză. În plus, Pisa a rămas în 10 oameni în minutul 90+3, după eliminarea lui Nzola pentru un fault dur.



La finalul celor 90 minute, Marius Marin a primit calificativul 6,3 din partea specialiștilor de la Flashscore, aceeași notă ca media echipei.



În clasament, Parma se află pe locul 14, cu 14 puncte, în timp ce Pisa rămâne pe locul 18, cu doar 10 puncte, în lupta pentru evitarea retrogradării.

