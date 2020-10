Blocat de Gigi Becali la FCSB! Presiuni pentru transferul lui Man: "Trebuie sa faca un pas mare in cariera, dar nu poate sa plece fara pretul cerut!" Ce spune Anamaria Prodan

Dennis Man a facut din nou diferenta la FCSB, reusind sa inscrie in deplasarea de la Clinceni si sa deblocheze scorul de pe tabela.

Dennis Man a avut o faza superba in duelul Clinceni 0-2 FCSB si a reusit sa deschida scorul in minutul 86 al partidei.

Man este golgheterul Ligii 1 si cel mai in forma jucator roman in acest moment. Atacantul FCSB-ului are 6 goluri si 3 pase decisive in primele 7 runde de la FCSB, iar impresara Anamaria Prodan insista ca ar merita sa faca pasul intr-un campionat mai puternic:

"Dennis Man este profesionist si orice fotbalist nu sta si doarme, ci isi face tot programul fara oprire. Nu a avut simptome, si-a facut programul dat de Tommy, toti l-au facut acasa cu supraveghere video. Este un jucator foarte serios si nu s-a auzit niciodata de el ca a fost prin club, ca a mers cu nu stiu cine.

Eu imi doresc foarte tare sa iasa, sa faca un pas mare in cariera lui, dar e sub contract cu clubul si pleaca atunci cand se plateste pretul cerut. E vorba de 15 milioane de euro. Daca nu era roman… pretul lui era de minim 50 de milioane", a spus Anamaria Prodan, pentru Pro Sport.