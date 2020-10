Preferatul lui Gigi Becali, luat la tinta dupa ultimul meci al FCSB-ului: "Problema la el e psihica!" Ce il opreste sa faca performanta la echipa ros-albastra

Atacantul Sergiu Bus a fost luat in vizor dupa Clinceni 0-2 FCSB.

Sergiu Bus este unul din preferatii lui Gigi Becali de la FCSB, insa nu a reusit sa aiba impactul asteptat de la transfer.

Atacantul de 27 de ani a fost criticat de Cornel Dinu dupa ultima partida. Acesta spune ca Bus este un jucator mai sensibil si nu a reusit sa se adapteze conditiilor de la FCSB:

"Bus are niste calitati. E un baiat cu bun simt, dar il depaseste agresivitatea comportamentala a FCSB-ului si a Bucurestiului. El e dintr-o zona linistita.

Problema la el e psihica, din doua aspecte. E vorba despre cum se simte in Bucuresti si in antrenament, daca e o schimbare fata de ce facea la Gaz Metan. A aratat ca are forta in joc. Tu, ca antrenor, trebuie sa te intrebi daca trebuie sa stai de vorba cu el, un jucator mai sensibil", a spus Cornel Dinu, pentru Telekom sport.

Sergiu Bus a fost adus in vara la cererea lui Gigi Becali, iar in momentul transferului, patronul FCSB-ului spunea ca echipa nu a mai avut un asemenea atacant niciodata:

"Eu acum spun ce cred, adica i-am spus lui Meme ca atacant ca el nu am avut pana acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar n-a fost serios.

El e mobil, tehnic, da cu capul, are viteza, forta, le are pe toate", spunea Gigi Becali, in luna iulie a acestui an.

MM Stoica a sarit in apararea lui Bus dupa meciul cu Clinceni si crede ca va veni vremea in care atacantul o sa faca diferenta la FCSB:

"In ultimele doua saptamani, au fost antrenamente foarte, foarte grele. Dar le-au facut jucatorii cu zambetul pe buze. Una e sa te antrenezi cu presiune, alta e sa joci cu presiune. Bus n-a venit pregatit la noi. A venit chestia cu COVID-ul, stiu prin ce-a trecut. A suferit mult de tot, a fost foarte dificil pentru el. Acum s-a prezentat bine si la antrenamente, dar cand joci varf si nu dai gol lumea isi pune intrebari. Cred ca va veni si vremea cand va face el diferenta", a spus MM Stoica, dupa Clinceni 0-2 FCSB.