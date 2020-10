Va regreta Gigi Becali ca nu i-a cedat pe Man si Coman? "El stie sa faca bani, dar convingerea mea e ca a gresit!" Ce spune Dumitru Dragomir despre politica de transferuri de la FCSB

Gigi Becali nu s-a lasat intimidat de criza care a lovit sportul din cauza pandemiei de Covid-19 si a tinut in continuare la preturile celor mai buni jucatori ai sai.

Dennis Man (22 de ani) si Florinel Coman (22 de ani) sunt doi dintre cei mai valorosi fotbalisti din Liga 1. Cei doi atacanti de la FCSB sunt evaluati la 10.5 milioane de euro adunat, potrivit Transfermarkt (n. r. Coman - 5.5 milioane si Man - 5 milioane) si Gigi Becali putea obtine un profit frumos de pe urma acestora.

In vara, patronul FCSB-ului a avut mai multe oferte din vest pentru Man si Coman, insa niciuna dintre acestea nu s-a ridicat la pretentiile sale.

Gigi Becali isi doreste 15 milioane pentru fiecare dintre 'perlele' sale, iar ofertele unor echipe ca Norwich sau Sporting Lisabona nu au fost acceptate. Oficialii lui Norwich au venit personal la Bucuresti pentru a discuta transferul lui Man, insa Gigi Becali nu a dorit sa coboare pretul mai jos de 15 milioane si mutarea nu s-a mai realizat.

Dumitru Dragomir este convins ca Gigi Becali a gresit cand nu i-a lasat pe cei doi atacanti sa plece. Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune ca daca FCSB ar fi incasat 10 milioane pe fiecare dintre Man si Coman, acestia ar fi trebuit sa fie vanduti:

"S-a retras din toate activitatile 'copilaresti'. Nu mai joaca jocuri de noroc, nu ii mai plac distractiile. Eu zic ca nu a gresit.

Gigi Becali a luat jucatori pe care i-a crescut, i-a tinut 3-4 ani de zile pe banii lui. Una e sa vinzi de la Viitorul un jucator, alta e sa vinzi de la Steaua. FCSB asta este Steaua.

Pentru Becali este sustenabil proiectul, a luat cei mai buni jucatori de la Hagi. Hagi, poate nu lua de la altii bani pe care i-a luat de la Becali.

Convingerea mea este ca a gresit ca nu i-a vandut daca a primit 10 milioane pe unul si pe altul, dar el este un om de afaceri mai bun decat mine. El stie sa faca bani", a spus Dumitru Dragomir la PRO X

"Daca vreau maine 10 milioane pe Man ii iau imediat, in 3 secunde, dar nu vreau, vreau 15! O sa vedeti ca ii iau in viitorul apropiat", spunea Gigi Becali in vara.