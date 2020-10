Oferta BOMBA pentru Dennis Man! "Nu conteaza suma care se cere pentru tine!!!" Asta vrea sa auda Gigi Becali: cine poate sa realizeze transferul 'perlei' de la FCSB

Dennis Man a primit o propunere de ultima ora pentru a pleca de la FCSB.

Dennis Man este in cea mai buna forma a carierei si marcheaza constant atat la FCSB, cat si la echipa nationala U21. Gigi Becali spera sa faca o afacere cu Man, pentru care isi doreste 15 milioane de euro.

Atacantul de 22 de ani este reprezentat de Anamaria Prodan, insa un alt impresar spune ca poate face transferul pe care Gigi Becali si-l doreste.

Florin Manea crede ca patronul FCSB-ului isi poate obtine suma dorita in schimbul lui Man si asteapta doar un telefon de la Dennis Man:

"Suna-ma daca vrei sa te transferi, sa fii si tu important. Daca o echipa mare te vrea, te cumpara. Nu conteaza suma pe care o cere pentru tine. Man a fost transferat pe la 4 echipe in ultima perioada.

M-a sunat un club, nu dau nume. Vrea sa dea 5 milioane pentru Man si 40% dintr-un viitor transfer. L-am sunat pe Argaseala si mi-a zis ca nu are rost si il deranjez pe Gigi. Eu cred ca era o afacere buna pentru ca mai repede se vindea de la acel club intermediar decat de la FCSB", a spus Florin Manea, pentru Pro Sport.

Florin Manea: "Ana poate sa ii mute de la Galati la Dinamo, de la Steaua la Dinamo, dar ce a facut extern?"

Impresarul si-a atacat colega, pe Anamaria Prodan, despre care spune ca nu a reusit sa transfere niciun jucator in strainatate:

"Gigi are o reteta care i-a reusit, dar eu cred ca toate declaratiile astea ale Anei ii fac rau. Ea ii muta de la Galati la Dinamo, de la Steaua la Dinamo, dar ce a facut extern? Neavand transferuri, trebuie sa stai la TV. Giovanni nu a fost interesat niciodata sa transfere in intern. Luati transferurile facute in ultimii 30 de ani si uitati-va ca nimeni nu a facut un transfer in campionatele puternice in afara de Giovanni si de mine. Dupa mine poate fi Pietro Chiodi", a mai spus Florin Manea.