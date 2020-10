Razboiul declaratiilor pe axa Craiova - FCSB continua! MM Stoica, tinta unei noi replici: "Gigi Becali o sa-l puna la punct! Depaseste limita!"

Managerul general al Universitatii Craiova, Marcel Popescu, crede ca Mihai Stoica va fi temperat in cele din urma de Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

Mihai Stoica, revenit in functia de manager general la FCSB, a acuzat in mai multe randuri ca Universitatea Craiova este ajutata de arbitraj si datorita acestui factor sunt lideri in acest sezon al Ligii 1.

Marcel Popescu, managerul general al Universitatii Craiova, critica modul in care Mihai Stoica isi apara clubul si face un apel la Gigi Becali pentru a lua masuri:

"Meme isi depaseste atributiile, i-a dat drumul Gigi sa emita, dar parerea mea este ca in doua saptamani el nu va mai scoate o vorba. Nu pus la punct de noi, ci de Gigi. Eu il stiu pe Gigi, e guraliv, speculeaza, face asocieri, dar nu insulta, iar maniera in care isi apara clubul Meme nu-i place lui Gigi. Eu nu cunosc un conducator care sa fi coborat sa bata un suporter al echipei lui, asa cum a facut Stoica.

Modul lui de manifestare depaseste limita, asa cum s-a intamplat si cu acel suporter. In Spania ar fi disparut in secunda doi, nu prin instante, ci fotbalul se dezicea de el. Era sa-l ia la bataie pe Nelu Craciunescu, ca el stie mai bine decat Nelu cum e cu arbitrajul! Noi nu am discutat niciodata despre meciurile altor echipe si nu o facem nici acum, chiar daca vedem lucruri. Am vazut cum FCSB a folosit un jucator a folosit un jucator in stare de suspendare in semifinala cu Dinamo si nu s-a intamplat nimic", a spus Marcel Popescu, la Oltenia TV.

Cea mai recenta iesire a lui Mihai Stoica a avut loc chiar la ultima etapa din Liga 1, cand Craiova s-a impus in deplasare la Dinamo, scor 1-0.

Oltenii au inscris atunci prin Cicaldau, care a inscris dintr-un penalty discutat, obtinut de Marius Constantin:

"Pai daca-l tine, trebuie sa cada pe spate. Marius Constantin se arunca in fata! E greu cu CSU anul asta...", a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe Facebook.