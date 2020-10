A inceput 'duelul' declaratiilor! Collado, atac la Gigi Becali si MM Stoica dupa derby: "Nu-i cunosc pe Becali si pe Stoica personal, dar nu imi place circul!"

Oficialii spanioli de la Dinamo au ramas cu gust amar dupa primul derby de la preluarea clubului.

Meciul castigat de FCSB cu 3-2 nu a fost lipsit de controverse, iar Rufo Collado, directorul sportiv al 'cainilor' a ramas surprins neplacut la finalul partidei. Spaniolul a amintit de un eveniment petrecut in zona vestiarelor in cel mai recent interviu si a profitat de ocazie pentru a lansa un mic atac in directia patronului FCSB, Gigi Becali si a lui MM Stoica, noul manager general.

"A vazut toata Europa ce s-a intamplat cu FCSB, nu mai e nevoie sa mai zic nimic. E evident. Noi ne gandim la urmatorul meci. Toata lumea a vazut ce s-a intamplat, toti au cate o parere, dar imaginile vorbesc singure. Nu vreau sa vorbesc urat de nimeni, mai departe judecati voi!

Noi avem o alta mentalitate, nu ne place sa vorbim urat despre nimeni, stim ce rivalitati exista, ne dorim sa castige echipa noastra, dar tratam pe toata lumea cu respect. Asta e un sport, trebuie sa respectam valorile etice. Trebuie sa stii sa castigi, dar si sa pierzi. La meciul cu FCSB am vazut lucruri care nu mi-au placut, si pe cealalta banca, si la vestiare. Imagini precum cele de la meciul cu FCSB nu au ce cauta in sport.

S-au intamplat lucruri lamentabile, care n-ar trebui sa existe, au fost lucruri urate din partea FCSB. OK, cei de acolo au castigat, dar nu trebuie sa mergi sa provoci vestiarul adversarului in felul acesta. Nu-mi plac lucrurile de genul asta, nu e OK pentru sport. Am vazut cu ochii mei lucruri urate din partea lor.

Nu-i cunosc pe Becali si pe Stoica personal. I-am vazut la TV, da, dar nu am avut placerea sa discut cu ei. Prima impresie despre ei? Asa cum am zis, nu-mi place circul, nu e in linia pe care noi ne dorim s-o promovam", a spus Rufo Collado pentru Gazeta Sporturilor.