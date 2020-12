Cosmarul Covid-19 nu se mai termina! Britanicii au inceput primii vaccinarea, dar sunt coplesiti de costurile uriase

Marea Britanie este prima tara europeana care a demarat un program national de vaccinare impotriva coronavirusului, dar intampina dificultati financiare enorme.

National Audit Office, organizatia care monitorizeaza cheltuielile guvernului britanic, a dezvaluit ca planurile asumate prevad doar imunizarea a 25 de milioane de persoane, din cei 61 de milioane de locuitori ai Regatului. Insa, la un calcul simplu, s-a constat ca operatiunea (dezvoltare, cumparare, transport, vaccinare) va costa, intr-un scenariu optimist, peste 12 miliarde de lire sterline (13.15 miliarde euro) si va fi nevoie angajarea a inca 46.000 de persoane in cadrul National Health Service. Previziunea nu este una prea buna, din moment ce Marea Britanie a ajuns la peste 400 de miliarde de lire sterline imprumutate in acest an, inregistrand cel mai mare nivel al datoriei publice de dupa Al Doilea Razboi Mondial, iar economia s-a micsorat cu 11.3% in 2020. Cu datoria la 19% din produsul intern brut, valoarea este aproape dubla fata de recesiunea economica din 2007-2008.

Chiar si cu acest efort financiar, doar jumatate dintre persoanele vulnerabile, care ii cuprinde pe cei cu varsta peste 50 de ani, angajatii sistemului de sanatate, personalul si cei internati in centrele rezidentiale si medico-sociale, personalul din domenii-cheie si populatia cu risc ridicat de evolutie severa in cazul infectiilor cu SARS-CoV-2, va primi vaccinul pana la finalul anului 2021. Persoanele adulte tinere si fara probleme de sanatate preexistente pot spera sa fie vaccinate abia in prima parte a anului 2022.

Conform datelor existente, guvernul britanic a platit avansuri de 1 miliard de lire sterline, pentru cinci dintre cele sapte vaccinuri pentru care s-au semnat contracte. Potrivit acestor intelegeri, companiile farmaceutice au primit imunitate in fata legii, daca vor aparea probleme legate de efectele secundare, iar banii primiti ca avans nu vor putea fi returnati, chiar daca vaccinarea nu va produce efectul benefic scontat. Printre locurile luate in calcul pentru vaccinarea in masa a populatiei se afla stadioanele, salile de sport, centrele de conferinta, aeroporturile si sectiile de votare. Pana acum, Marea Britanie a inregistrat 1.9 milioane de infectari cu noul coronavirus si 65.000 de decese, iar cercetatorii au descoperit, de curand, o noua tulpina de Covid-19 in sudul tarii, cu peste 1.000 de infectari.