I se poate intampla oricui! Simona Halep a facut marea dezvaluire: cum s-a infectat cu noul coronavirus 

Simona Halep a explicat modul in care a ajuns sa se imbolnaveasca de COVID-19.

In cursul acestei saptamani, Simona Halep si-a facut revenirea pe terenurile de antrenamente dupa ce s-a vindecat de boala COVID-19. Pe terenul hard indoor din cadrul Clubului Stejarii Country, numarul 2 WTA s-a pregatit alaturi de tehnicianul sau roman, Artemon Apostu-Efremov cu precadere pentru editia 2021 a Openului Australian.

Intr-un interviu acordat dupa incheierea primului antrenament pentru Digi, Simona Halep a explicat cum crede ca s-a infectat cu virusul Sars-CoV-2 si cum a trait experienta zilelor in care a avut simptome.

"Dupa Covid-19 am avut o perioada de zece zile de recuperare, dar acum ma bucur ca ma pot antrena. Pe parcursul infectiei am avut febra, dureri de cap si dureri musculare, dar bine ca nu a fost mai rau. N-am avut probleme de respiratie deloc, dar n-a fost usor. Am trait cu teama, zi de zi, ca o sa se intample ceva. Dar, bine ca a fost ok si am trecut peste destul de usor," a specificat Simona Halep intr-un interviu acordat jurnalistului Gabriel Morariu.

"Eu m-am protejat foarte mult la turnee, la turnee nu avem voie sa iesim din hotel, deci eram protejati 100%. Dar aici am mai iesit in oras, am avut de facut anumite treburi, sa-mi cumpar cate ceva si probabil l-am luat din oras. Nu stiu de unde l-am luat, dar trebuie sa ne protejam si mai mult, desi nu este usor, pentru ca mental intra o teama si nu mai poti sa fii relaxat," a adaugat jucatoarea care va incheia anul in postura de numar 2 mondial.

Simona Halep nu va mai participa la niciun turneu oficial pana in luna ianuarie a anului viitor, cand oficialii circuitului WTA spera sa poata organiza, alaturi de Federatia Australiana de Tenis cel putin turneul de mare slem care se deruleaza an de an in capitala statului Victoria, Melbourne.