După 24 de meciuri în campionatul Spaniei, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” a bifat 19 victorii și trei rezultate de egalitate, la care s-au adăugat însă și două înfrângeri.

Real Madrid se află la două lungimi în fața lui FC Barcelona, care ocupă poziția secundă cu 58 de puncte

Real Madrid pierde sigur un jucător la vară: ”Îi expiră contractul”

Potrivit Transfer News Live, care citează Defensa Central, Real Madrid îl va pierde la vară pe David Alaba, al cărui contract expiră la finele actualei stagiuni.

Asta se poate întâmpla și cu Antonio Rudiger, dar galacticii au decis că vor să-i reînnoiască înțelegerea contractuală, pe motiv că fotbalistul poate aduce un plus de experiență într-un vestiar plin de tineri.

”În timp ce David Alaba va părăsi Real Madrid în această vară, odată cu expirarea contractului său, clubul ia în considerare o schimbare de poziție pentru a-l împiedica pe Antonio Rudiger să facă același lucru și ar putea să-i ofere fundașului german un nou contract.

Conducerea consideră că experiența sa ar putea fi necesară în vestiar, având în vedere că echipa este formată dintr-un lot foarte tânăr, dar plin de jucători talentați”, scrie sursa de mai sus.