După înfrângerea din ultima etapă, giuleștenii au rămas pe locul trei, cu 49 de puncte, la trei distanță de rivala Dinamo și la patru de Universitatea Craiova, care este lider de câteva etape bune.

Costel Gâlcă are și câteva bătăi de cap înainte de meciul de pe Arena Națională, care va depăși o asistență de 15.000 de spectatori. Nu se poate baza pe portarul Marian Aioani, dar nici pe Robert Sălceanu, transferat în această iarnă de la Petrolul.

De partea cealaltă, Dinamo nu a pierdut niciun meci în 2026 și caută revanșa în fața rivalei Rapid, după înfrângerea din tur, scor 0-2. ”Câinii” au controlat acea partidă, dar giuleștenii s-au impus cu un autogol al lui Gnahore și un gol marcat de Cristi Manea, la singurul șut pe poartă al echipei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 120 de ori, de 42 de ori au câștigat giuleștenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 60 de jocuri - 25 victorii Rapid - 14 remize - 21 succese Dinamo.

Dinamo este formația cu cea mai bună posesie din primele 27 de runde - 59,6 % (Rapid - 54 %).

”Mai avem încă trei meciuri. Primul este cu Rapid, este un derby, este un alt meci important pentru noi. Echipa este într-o formă foarte bună, energia este bună, suntem conectați și suntem pregătiți ca mâine să ieșim pe teren să luptăm.

Și ideea este mereu aceeași. Să pregătim meciul, să dăm totul pentru a câștiga și să obținem încă trei puncte. Trebuie să ne adaptăm. Știm că în România încă nu avem terenuri perfecte, dar trebuie să înțelegem și că este ceva împotriva naturii, a nins mult, vom vedea”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.