Fostul internațional român a bătut palma cu Dinamo după ce a stat luni bune pe bară. Ultima sa aventură a fost în Turcia, la Bodrum FK, echipă pentru care a înregistrat 11 goluri și patru pase decisive în 38 de apariții.

Zeljko Kopic a dezvăluit ce a discutat cu George Pușcaș înainte să vină la Dinamo. Unde se află fotbalistul

La conferința de presă premergătoare meciului Rapid - Dinamo (sâmbătă seară, 20:00), antrenorul ”câinilor”, Zeljko Kopic, a vorbit, printre altele, și despre George Pușcaș.

Croatul a indicat că Pușcaș se află în acest moment în Dubai ca să se pună la punct fizic. La fel ca fanii lui Dinamo, și Kopic așteaptă momentul în care Pușcaș va juca pentru ”câini”.

”Am avut o discuție bună cu Pușcaș. Directorul sportiv a vorbit despre contract și alte lucruri. Știu că este în Dubai pentru recuperare. Îl aștept aici. Nu am alte informații recente. Sunt concentrat pe echipă și pe derby”, a spus Kopic.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.