Este o creştere de 3% faţă de anul precedent în ceea ce priveşte tranzacţiile globale între cluburile din ţările procesate de FIFA.

Cu toate acestea, cheltuielile totale au scăzut cu aproximativ 18% faţă de recordul de anul trecut, ajungând la 1,95 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă totuşi o creştere de aproximativ 20% faţă de recordul anterior din ianuarie 2023, a precizat FIFA.

În fotbalul feminin, cluburile au cheltuit peste 10 milioane de dolari pe transferuri internaţionale, în creştere cu 85% faţă de recordul anterior de acum un an, în timp ce numărul transferurilor internaţionale a scăzut cu 6%, până la 420.

Anglia conduce clasamentul cheltuielilor

Cluburile engleze au fost din nou cele mai mari cheltuitoare, cu un total de 363 de milioane de dolari cheltuiţi pe transferuri şi 150 de milioane de dolari obţinuţi din vânzarea jucătorilor către cluburi din alte ţări. Italia a urmat pe locul al doilea, cu 283 de milioane de dolari, iar Brazilia, Germania şi Franţa au completat topul primelor cinci.

Cluburile franceze au beneficiat cel mai mult, câştigând 218 milioane de dolari din vânzările de jucători, urmate de Italia, Brazilia, Anglia şi Spania.

În Statele Unite, cluburile au cheltuit 99 de milioane de dolari şi au încasat 48 de milioane de dolari din taxe de transfer, potrivit FIFA.

Transferurile internaţionale ale României

România a înregistrat 55 de veniri de jucători şi 45 de plecări. În total, s-au cheltuit pentru aducerea jucătorilor 1.68 milioane de dolari. S-au încasat 14.7 milioane de dolari.

