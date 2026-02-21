Programul sportivilor români în penultima zi de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă

Programul sportivilor români în penultima zi de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano-Cortina, se sfârșesc duminică, 22 februarie 2026. Comeptiția a început pe 6 februarie.

Sportivii români vor evolua în probele de bob, schi fond şi biatlon, sâmbătă, în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

De la ora 11.00, în manşele 1 şi 2, la bob, în proba rezervată echipajelor de 4 persoane, vor evolua Mihai Tentea, Constantin Dinescu, Mihai Pacioianu şi George Iordache.

La schi fond, 50 km mass start, Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru, vor evolua de la ora 12.00.

De la ora 15.15 începe proba de biatlon, unde România va fi reprezentată la 12.5 km mass start de Anastasia Tolmacheva, scrie news.ro.

28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

  • 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
  • Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

  • 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
  • Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

  • 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
  • Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

  • 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
  • Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

  • 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
  • Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

  • 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
  • Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

  • 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
  • Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

  • 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
  • Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.
