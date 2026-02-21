Programul sportivilor români în penultima zi de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii români vor evolua în probele de bob, schi fond şi biatlon, sâmbătă, în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

De la ora 11.00, în manşele 1 şi 2, la bob, în proba rezervată echipajelor de 4 persoane, vor evolua Mihai Tentea, Constantin Dinescu, Mihai Pacioianu şi George Iordache.

La schi fond, 50 km mass start, Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru, vor evolua de la ora 12.00.

De la ora 15.15 începe proba de biatlon, unde România va fi reprezentată la 12.5 km mass start de Anastasia Tolmacheva, scrie news.ro.