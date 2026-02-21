Cursa feminină de patinaj viteză pe pistă scurtă a fost oprită de arbitri. Sellier se afla la conducere, dar a pierdut controlul pe un viraj și a căzut pe gheață cu șase tururi înainte de final. În incident au mai fost implicate italianca Arianna Fontana și americanca Kristen Santos-Griswold. În timpul impactului, ochelarii de protecție ai sportivei din Polonia au zburat, iar lama patinei lui Santos-Griswold a rănit-o.
GALERIE FOTO Ultimele detalii despre starea Kamilei Sellier, patinatoarea tăiată pe față de lama unei adversare
Kamila Sellier a ajuns la spital vineri, la Olimpiada din 2026. Poloneza a fost tăiată deasupra ochiului de o adversară în sferturile probei de 1.500 de metri.
Intervenție medicală pe gheață
Personalul medical a intervenit rapid și a folosit un cearșaf alb pentru a masca zona în timp ce îi acordau primul ajutor. După câteva minute, patinatoarea clasată pe locul 20 mondial a primit puncte de sutură direct în arenă, notează The Associated Press. Ulterior, ea a fost așezată pe o targă și transportată la o unitate medicală în aplauzele publicului.
Arbitrii au penalizat-o pe Kristen Santos-Griswold pentru o depășire neregulamentară care a dus la acest accident. Americanca a ratat calificarea în semifinale și a părăsit suprafața de concurs în lacrimi.
Medalia de aur a cursei a fost câștigată de Kim Gilli din Coreea de Sud, argintul i-a revenit compatrioatei sale Choi Minjeong, iar bronzul a fost adjudecat de americanca Corinne Stoddard.
