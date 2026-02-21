GALERIE FOTO Ultimele detalii despre starea Kamilei Sellier, patinatoarea tăiată pe față de lama unei adversare

Ultimele detalii despre starea Kamilei Sellier, patinatoarea tăiată pe față de lama unei adversare
Kamila Sellier a ajuns la spital vineri, la Olimpiada din 2026. Poloneza a fost tăiată deasupra ochiului de o adversară în sferturile probei de 1.500 de metri.

Kamila SellierJocurile Olimplice de iarnă
Cursa feminină de patinaj viteză pe pistă scurtă a fost oprită de arbitri. Sellier se afla la conducere, dar a pierdut controlul pe un viraj și a căzut pe gheață cu șase tururi înainte de final. În incident au mai fost implicate italianca Arianna Fontana și americanca Kristen Santos-Griswold. În timpul impactului, ochelarii de protecție ai sportivei din Polonia au zburat, iar lama patinei lui Santos-Griswold a rănit-o.

Intervenție medicală pe gheață

Personalul medical a intervenit rapid și a folosit un cearșaf alb pentru a masca zona în timp ce îi acordau primul ajutor. După câteva minute, patinatoarea clasată pe locul 20 mondial a primit puncte de sutură direct în arenă, notează The Associated Press. Ulterior, ea a fost așezată pe o targă și transportată la o unitate medicală în aplauzele publicului.

Arbitrii au penalizat-o pe Kristen Santos-Griswold pentru o depășire neregulamentară care a dus la acest accident. Americanca a ratat calificarea în semifinale și a părăsit suprafața de concurs în lacrimi.

Medalia de aur a cursei a fost câștigată de Kim Gilli din Coreea de Sud, argintul i-a revenit compatrioatei sale Choi Minjeong, iar bronzul a fost adjudecat de americanca Corinne Stoddard.

