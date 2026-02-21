Ce surpriză! Radu Drăgușin poate juca în Championship

Tottenham a făcut o schimbare la nivelul băncii tehnice. Thomas Frank a fost demis cu 12 etape înainte de finalul sezonului din Premier League, iar în locul său a fost adus, până în vară, Igor Tudor.

Chiar dacă ambițiile clubului erau altele la începutul sezonului, Tottenham vrea să evite retrogradarea, iar presa engleză a publicat deja o listă cu jucătorii care vor pleca în mod sigur de la echipă dacă londonezii vor avea parte de o retrogradare-șoc în Championship.

Radu Drăgușin poate rămâne la Tottenham în cazul unei retrogradări în Championship

Pe această listă sunt nume importante, dar nu se regăsește și Radu Drăgușin (24 de ani). Cristian Romero, Micky van de Ven și Conor Gallagher nu sunt nici ei siguri de plecare în cazul acestui scenariu, chiar dacă sunt doriți de echipe importante.

Lista jucătorilor care pot pleca de la Tottenham în cazul unei retrogradări, potrivit The Athletic: Dominic Solanke, Mohammed Kudus, James Maddison, Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Richarlison, Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Destiny Udogie, Kevin Danso, Djed Spence.

În cazul lui Radu Drăgușin au existat mai multe oferte din Italia în această iarnă. Fundașul român a fost dorit de echipe precum AS Roma și Fiorentina, sub formă de împrumut, dar acesta a rămas, în cele din urmă, la Tottenham, acolo unde a prins minute bune în ultima perioadă.