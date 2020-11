Primele declaratii ale lui Lupu dupa ce a scapat de coronavirus: "A fost cel mai greu dribling al meu!" :)

Fostul international s-a vindecat de COVID-19 dupa ce a stat cateva zile la terapie intensiva.

Fostul fotbalist de la Dinamo si Rapid a vorbit pentru prima data dupa ce a iesit din spital si a dezvaluit prin ce clipe grele a trecut.

De asemenea, fostul mijlocas a tinut sa le multumeasca lui Mircea Lucescu, George Copos si Nicolae Badea pentru ajutorul pe care i l-au acordat.

"A fost cred ca cel mai greu dribling al meu. Daca as spune ca nu le-as dori nici dusmanilor sa treaca prin ce am trecut eu..Sunt multi care au luat aceasta gripa, dar trec mai usor prin ea. Eu nu am avut norocul, am fost ghinionist, dar am reusit sa driblez prin ea.

Ii multumesc lui Mircea Lucescu, domnului Copos, domnului Badea si in primul rand, familiei mele", a spus Lupu la DigiSport.

Danu Lupu a jucat 14 meciuri pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care nu a reusit sa marcheze niciun gol.