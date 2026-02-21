Florin Prunea a reacționat la videoclipul controversat publicat de Dinamo! Ce l-a uimit pe fostul mare portar: ”Nu știu ce să zic!”

Florin Prunea a reacționat la videoclipul controversat publicat de Dinamo! Ce l-a uimit pe fostul mare portar: "Nu știu ce să zic!"
Dinamo a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Rapid din etapa 28 din Superliga României.

Florin PruneaDinamoRapid
”Câinii Roșii” au lansat un videoclip de promovare pentru meciul de pe Arena Națională, în care apare un câine roșu în timp ce merge prin zăpadă pe Arena Națională și găsește o pană, aspect ce poate fi interpretat drept un derapaj rasist la adresa rapidiștilor.

Florin Prunea: ”Andrei Nicolescu ce zice?”

Florin Prunea a reacționat la videoclipul de promovare realizat de dinamoviști pentru derby-ul Rapid – Dinamo.

Fostul portar al Generației de Aur s-a arătat surprins de inițiativa celor de la Dinamo și în principal de atitudinea lui Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, care și-a dat acordul pentru acel videoclip, deși, recent, îl punea la punct pe Florentin Petre pentru că a înjurat-o pe FCSB.

Era o pană, nu? E pagina oficială, nu? Și Nicolescu ce zicea? Am văzut că îl certa pe Florentin Petre și să apară pe pagina oficială după nici 24 de ore... Nu știu ce să zic. Când am văzut, am zis că nu e pagina oficială, am crezut că e pagina suporterilor. E numai începutul, să vezi mâine mesaje în tribune”, a spus Florin Prunea la Digi Sport. 

