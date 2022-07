Fratele lui Tyson Fury a anulat meciul din SUA cu Jake Paul. Câți bani îi oferă vloggerul să se lupte cu el în Marea Britanie

Jake Paul și Tommy Fury s-au atacat reciproc în social media și s-a stabilit verdictul final. Cei doi se vor lupta într-un meci de box, dar fratele lui Tyson a fost nevoit să anuleze lupta.

Tommy a publicat un video pe Twitter în care a dezvăluit motivul pentru care lupta nu se va mai ține pe 6 august.

„Vreau să clarific un lucru, motivul pentru care lupta nu va avea loc este pentru că nu am putut intra în țară, nu pentru că nu m-am antrenat sau nu am fost în formă.

Nu m-au lăsat să intru în țară, toate porcăriile care s-au scris despre mine că nu sunt în formă sau nu mă antrenez nu sunt reale. Nu a venit de la mine, așa că să nu credeți că nu vă spun adevărul”, au fost cuvintele lui Fury.

The reason I am not fighting Jake Paul on August 6th in America is because I WAS NOT ALLOWED IN THE COUNTRY.

Anything else said on social media is FALSE. pic.twitter.com/ceBEpXHivf