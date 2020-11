BREAKING NEWS | Danut Lupu a invins coronavirusul! "Cel mai greu a fost psihic, dar l-am driblat"

Danut Lupu s-a vindecat de Covid-19.

Fostul fotbalist a scapat de noul coronavirus dupa o perioada dificila, petrecuta in mare parte in sectia de terapie intensiva a Spitalului Colentina.

Danut Lupu a luat legatura in aceasta dimineata cu jurnalistul Dan Filoti, care a facut apoi anuntul privind starea de sanatate a fostului fotbalist pe pagina personala de Facebook.

"Am driblat, fir-ar mama lui... E greu, Dane. Cel mai greu psihic a fost, dar acum e bine. Nu saptamana viitoare, dar peste doua, sunt la tv", a fost mesajul pe care l-a transmis Danut Lupu.

Printre cei care au sarit in ajutorul lui Lupu, in perioada dificila in care a fost in spital, se numara Mircea Lucescu si George Copos.