Fiica lui Bruce Springsteen merge la Olimpiada! Dar starul rock are interzis la competitia din Japonia

Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in perioada 23 iulie - 8 august 2021.

Jessica Springsteen, fiica cantaretului Bruce Springsteen, a fost selectionata in echipa de sarituri peste obstacole (hipism), care va reprezenta SUA la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceasta va concura cu armasarul Don Juan van de Donkhoeve, in varsta de 12 ani, si va face echipa cu medaliatii olimpici McLain Ward, Kent Farrington si Laura Kraut.

In varsta de 29 de ani, ea se antreneaza la ferma familiei din Colts Neck, New Jersey, fiind rezerva in echipa americana pentru Olimpiada din 2012, de la Londra. Din pacate, celebru sau tata nu o va putea incuraja din tribune, pentru ca spectatorii straini au interzis sa intre pe teritoriul Japoniei, in perioada Olimpiadei, din cauza drasticelor masuri de preventie impotriva coronavirusului. Tanara are o relatie cu Nic Roldan, un jucator argentiano-american de polo calare si model.

Jessica este cel de-al doilea copil al legendarului star rock si al cantaretei si compozitoarei Patti Scialfa, introdusa in Rock and Roll Hall of Fame pentru activitatea din trupa E Street Band. Bruce Springsteen a avut o cariera de peste cinci decenii in muzica si a lansat 20 de albume, cu melodii celebre, precum "Born to run", "Thunder Road", "Born in the USA", "Badlands", "The Promised Land", "Backstreets", "Jungleland", "The River" sau "Streets of Philadelphia".

Cunoscut pentru spectaculoasele show-uri live, el este si unul dintre cei mai profitabili artisti din toate timpurile, cu 15 discuri de platina, zeci de milioane de albume vandute si sapte single-uri in Top 10 al Billboard Hot 100.