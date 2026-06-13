Katy Perry, Future și Tyla au cântat înainte de SUA - Paraguay. Imagini de la Los Angeles

Cele două naționale s-au confruntat pe ”SoFi Stadium” din Inglewood, Los Angeles, California , în primul meci al Grupei D de la Campionatul Mondial din 2026. Cu 70.000 de oameni în tribune, SUA s-au impus în fața paraguayenilor cu 4-1.

Canada - Bosnia 1-1. S-a încheiat al treilea meci de la CM 2026. Jovo Lukic a înscris!

Nota primită de Jovo Lukic după ce a punctat la Campionatul Mondial în Canada - Bosnia

SUA au învins-o pe Paraguay în primul meci din Grupa D de la CM 2026! Cât s-a terminat partida din California

Foto: Imago

Future și Tyla, unii dintre cei mai în vogă artiști din Statele Unite ale Americii în acest moment, au participat la ceremonia de deschidere a CM 2026 de la Los Angeles.

Pe scenă au mai cântat și Litta, Anitta și Rema. Cu câteva minute înainte să înceapă SUA - Paraguay, și celebra cântăreață Katy Perry a avut un moment în Inglewood.

Ea a interpretat piesa ”Wonder” alături de Tius Luka, un cântăreț norvegian în vârstă de 10 ani (VEZI FOTO MAI SUS).

SUA - Paraguay 4-1