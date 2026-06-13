Cele două naționale s-au confruntat pe ”SoFi Stadium” din Inglewood, Los Angeles, California, în primul meci al Grupei D de la Campionatul Mondial din 2026. Cu 70.000 de oameni în tribune, SUA s-au impus în fața paraguayenilor cu 4-1.
GALERIE FOTO Katy Perry, Future și Tyla au cântat înainte de SUA - Paraguay. Imagini de la Los Angeles
SUA - Paraguay s-a încheiat 4-1.
Foto: Imago
Future și Tyla, unii dintre cei mai în vogă artiști din Statele Unite ale Americii în acest moment, au participat la ceremonia de deschidere a CM 2026 de la Los Angeles.
Pe scenă au mai cântat și Litta, Anitta și Rema. Cu câteva minute înainte să înceapă SUA - Paraguay, și celebra cântăreață Katy Perry a avut un moment în Inglewood.
Ea a interpretat piesa ”Wonder” alături de Tius Luka, un cântăreț norvegian în vârstă de 10 ani (VEZI FOTO MAI SUS).
SUA - Paraguay 4-1
Foto: Imago
Gazdele au deschis scorul în minutul 7 al meciului, după autogolul paraguayanului Damian Bobadilla. În minutul 28, Folarin Balogun a dus scorul la 2-0, însă reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid în construcția fazei.
Americanii au majorat în cele din urmă diferența în minutul 31 prin Balogun, care și-a mai trecut în cont o reușită înainte de fluierul final al primei reprize în minutul 45+5.
În actul secund, Paraguay a înscris în minutul 73, prin Mauricio, din pasa lui Julio Enciso. Confruntarea din Inglewood s-a încheiat însă 4-1 pentru SUA, după ce Giovanni Reyna l-a învins pe Orlando Gill în minutul 90+8.
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