GALERIE FOTO Katy Perry, Future și Tyla au cântat înainte de SUA - Paraguay. Imagini de la Los Angeles

Katy Perry, Future și Tyla au cântat înainte de SUA - Paraguay. Imagini de la Los Angeles CM 2026
SPORT.RO
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SUA - Paraguay s-a încheiat 4-1.

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SUAParaguayKaty PerryfutureTyla
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Cele două naționale s-au confruntat pe ”SoFi Stadium” din Inglewood, Los Angeles, California, în primul meci al Grupei D de la Campionatul Mondial din 2026. Cu 70.000 de oameni în tribune, SUA s-au impus în fața paraguayenilor cu 4-1.

Katy Perry, Future și Tyla au cântat înainte de SUA - Paraguay. Imagini de la Los Angeles

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Foto: Imago

Future și Tyla, unii dintre cei mai în vogă artiști din Statele Unite ale Americii în acest moment, au participat la ceremonia de deschidere a CM 2026 de la Los Angeles.

Pe scenă au mai cântat și Litta, Anitta și Rema. Cu câteva minute înainte să înceapă SUA - Paraguay, și celebra cântăreață Katy Perry a avut un moment în Inglewood.

Ea a interpretat piesa ”Wonder” alături de Tius Luka, un cântăreț norvegian în vârstă de 10 ani (VEZI FOTO MAI SUS). 

SUA - Paraguay 4-1

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Foto: Imago

Gazdele au deschis scorul în minutul 7 al meciului, după autogolul paraguayanului Damian Bobadilla. În minutul 28, Folarin Balogun a dus scorul la 2-0, însă reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid în construcția fazei.

Americanii au majorat în cele din urmă diferența în minutul 31 prin Balogun, care și-a mai trecut în cont o reușită înainte de fluierul final al primei reprize în minutul 45+5.

În actul secund, Paraguay a înscris în minutul 73, prin Mauricio, din pasa lui Julio Enciso. Confruntarea din Inglewood s-a încheiat însă 4-1 pentru SUA, după ce Giovanni Reyna l-a învins pe Orlando Gill în minutul 90+8.

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