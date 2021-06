Tokyo, in pragul celui de-al cincilea val Covid-19! Olimpiada din Japonia s-ar putea disputa fara spectatori

Cu mai putin de o luna inainte de ceremonia de deschidere a JO 2020, vestile din Japonia nu sunt deloc linistitoare.

Luni, in Tokyo s-au raportat 317 cazuri de Covid-19, in cea de-a noua saptamana consecutiva cu cresteri progresive de infectari. Jocurile Olimpice sunt programate sa inceapa pe 23 iulie, dar autoritatile japoneze sunt din ce in ce mai ingrijorate de inmultirea infectarilor si de transmisibilitatea mai ridicata a variantei Delta, prima data identificata in India, mai ales ca vaccinarea se desfasoara intr-un ritm sub asteptari.

Yasutoshi Nishimura, ministrul insarcinat cu raspunsul japonez la pandemie, a declarat saptamana aceasta ca guvernul "nu va ezita" sa impuna din nou starea de urgenta, daca este necesar, dupa ce aceasta fusese ridicata in urma cu cateva zile. Starea de urgenta ar presupune interzicerea totala a spectatorilor din tribunele competitiilor olimpice. De altfel, autoritatile japoneze s-au gandit serios la renuntarea organizarii evenimentului sportiv, dar sponsorii au facut presiuni imense pentru respectarea intelegerii, iar statul nipon vrea sa isi recupereze macar o parte din cele 26 de miliarde dolari investite.

Pana acum, autoritatile au relaxat masurile de protectie, dar au cerut barurilor si restaurantelor sa stopeze servirea bauturilor alcoolice la ora 19.00 si sa inchida la ora 20.00. De asemenea, grupurile de sportivi si delegatiile straine vor fi testate riguros inca de la sosirea pe aeroport si vor fi plasate in cercuri restranse in Satul Olimpic, iar Jocurile Olimpice si Paralimpice din aceasta vara se vor desfasura cu un numar redus de spectatori, cei straini urmand sa nu aiba acces in tribune.

Japonia a raportat aproape 800.000 de infectari de la inceputul pandemiei si 14.700 de decese, fiind una dintre cele mai puternic lovite tari din regiune. Un sondaj realizat de Asahi Shimbun, unul dintre ziarele cu cel mai mare tiraj din lume, a dezvaluit ca populatia din zona metropolitana a capitalei japoneze este foarte ingrijorata de pandemia de coronavirus si ca doar 38% dintre cei chestionati mai vor ca Olimpiada sa se desfasoare conform programului, considerand ca evenimentul se poate transforma intr-un focar de infectie imposibil de stapanit.