"E cel mai inalt nivel la care poti sa joci!" Jucatorul lui Gigi Becali viseaza sa ajunga la Olimpiada! Ce spune Nedelcu despre sansele Romaniei la Tokyo

Din articol Programul Romaniei la Jocurile Olimpice:

Dragos Nedelcu a vorbit despre Jocurile Olimpice.

Convocat de Nicolae Dica in cantonamentul preolimpic, Dragos Nedelcu a povestit care a fost primul contact avut cu fotbalul:

"Primul antrenament a fost la varsta de 8 ani, atunci cand tatal meu mi-a facut cadou de ziua mea un prim antrenament de fotbal. Nu m-am dus cu sperante foarte mari, mereu ma jucam cu mingea in fata curtii si imi propuneam doar sa ajung fotbalist. Dar nu imi propusesem vise foarte marete. Cred ca dupa primul antrenament am stiut ca imi place foarte mult si ca asta este singurul lucru pe care vreau sa il fac."

Nedelcu crede ca Romania are o sansa buna la castigarea unei medalii olimpice:

"Este cu mult peste asteptarile mele, poate este cel mai inalt nivel la care poti sa joci, la Jocurile Olimpice. Depinde ce strategie va fi pentru ca sunt multe la mijloc si nu stiu care este planul clubului.

Aceasta convovare reprezinta ceva foarte important pentru ca eu aici ma simt foarte bine alaturi de colegi, de staff, de toata lumea si mereu vin cu inima deschisa.

Da, avem sanse la o medalie, pentru ca am demonstarat asta in Italia, unde nimeni nu ne dadea nicio sansa si toti ne vedeau pierzatori si am demonstrat tuturor ca nu este chiar asa, inclusiv romanilor, care nu au multa incredere in noi."

Programul Romaniei la Jocurile Olimpice:



22 iulie: Noua Zeelanda - Coreea de Sud, Honduras - Romania (ora 14:00, ora Romaniei)

25 iulie: Noua Zeelanda - Honduras, Romania - Coreea de Sud (ora 14:00, ora Romaniei)

28 iulie; Romania - Noua Zeelanda (ora 11:30, ora Romaniei), Coreea de Sud - Honduras